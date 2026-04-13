© Foto: Robert Michael/dpaAmkor Technology ist zwar noch kein bekannter Name, hat aber das Potenzial, mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz zu einem großen Gewinner ausfzusteigen. Die Aktien des Anbieters von Halbleiterverpackungs- und Testlösungen sind seit Jahresbeginn um 47 Prozent gestiegen und haben sich in den letzten zwölf Monaten fast vervierfacht. Im Zuge des KI-Booms haben sich Tech-Konzerne auch an Amkor gewandt, um ihre Chips montieren und testen zu lassen. Das Unternehmen betreut Kunden in den USA, China und Europa. Amkor ist darauf spezialisiert, mehrere Halbleiterkomponenten zu einem einzigen, großen Chip, wie beispielsweise einer Grafikprozessoreinheit (GPU), zu integrieren. …Den vollständigen Artikel lesen
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