Die STC Gruppe übernimmt die HERSIEG GmbH aus Annaberg-Buchholz. Mit dem nun sechsten Zukauf des inhabergeführten Versicherungsmaklers aus dem Westerwald wagt das Unternehmen den ersten Schritt in den sächsischen Markt. Die HERSIEG GmbH aus Annaberg-Buchholz ist nun Teil der STC Gruppe. Es ist der sechste Zukauf des inhabergeführten Versicherungsmaklers aus dem Westerwald und der erste Schritt in den sächsischen Markt, so heißt es in der Pressemitteilung. Rund zwölf Mitarbeiter wechseln zur STC ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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