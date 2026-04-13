Die Waldenburger hat ihre Hausratversicherung erneuert. Der Tarif "Premium Plus" umfasst nun auch einen erweiterten Bereich für Wertsachen in externen Tresorschließfächern. Zudem sind Feuerschäden an Gartenmöbeln und - geräten auf dem Grundstück der versicherten Wohnung abgedeckt. Die Waldenburger Versicherung AG hat die Tarife ihrer Hausratversicherung angepasst. Mit der Erweiterung der Hausratversicherung bietet der Versicherer nun einen deutlich größeren Leistungsumfang. So beinhaltet der "Premium ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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