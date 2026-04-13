Säbelrasseln am Golf und enttäuschende Bank-Zahlen setzen der Wall Street zum Wochenauftakt zu. Nachdem die Friedensgespräche in Islamabad scheiterten, sorgt US-Präsident Donald Trump mit der angekündigten Seeblockade der Straße von Hormus für einen Schock am Ölmarkt. Anleger fürchten nun eine neue Inflationswelle durch dreistellige Ölpreise, was die jüngste Erholung jäh bremst und für Verkaufsdruck sorgt.Die US-Aktienmärkte sind mit deutlichen Abschlägen in den Handel gestartet. Der Dow Jones verlor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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