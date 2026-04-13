Amsterdam/Berlin (ots) -Camunda (http://camunda.com/de), die Enterprise-Plattform für Agentic Orchestration, veranstaltet die CamundaCon 2026 (https://www.camundacon.com/amsterdam/tickets/) im Beurs van Berlage in Amsterdam vom 19. bis 21. Mai 2026.Die Veranstaltung mit dem Motto The Agentic Orchestration Conference verspricht, als die größte CamundaCon aller Zeiten die globale Community an einen Ort zu führen: Führungskräfte, Enterprise-Architekt:innen, Entwickler:innen und Fachabteilungsleiter:innen, die sich dazu austauschen, wie sie die "Automatisierungsdecke" überwinden können. Denn um diese Grenze dreht sich die prägende Herausforderung im KI-Zeitalter:- 71 Prozent der Unternehmen setzen KI-Agenten ein- Aber nur 11 Prozent von ihnen haben es in die Produktion geschafft- Während es bei 85 Prozent an Prozessreife mangeltIm Rahmen von über 45 Sessions verteilt auf vier Tracks (zwei mit Business-, und zwei mit Tech-Fokus) lernen Teilnehmende, wie sie mit Agentic Orchestration den Schritt von verteilten, fragmentierten KI-Pilotprojekten hin zu mess- und skalierbaren Geschäftserfolgen machen - ohne Abstriche bei der Kontrolle oder Compliance. Nicht in der Theorie, sondern anhand von reale Fallstudien und Best Practices, unter anderem von Audi, AWS, Barclays, Beiersdorf, Commerzbank, Deloitte, Deutsche Börse, Hapag-Lloyd, HDI, Magenta Telekom, NatWest, Panasonic, Provinzial und vielen mehr."Während die Chefetage fragt, welchen ROI eine KI-Lösung mit sich bringt, zeigen Teams vielerorts noch auf Piloten und Prototypen," sagt Jakob Freund (https://www.linkedin.com/in/jakob-freund-camunda/), Co-Gründer und CEO von Camunda. "Die Unternehmen, die es schaffen, die 'Automatisierungsdecke' zu überwinden - und dabei aus ihrem KI-Invest schnellere Zyklen, geringere Kosten und weniger Ausnahmen machen - eint die Reife ihrer Orchestrierung. Auf der CamundaCon 2026 in Amsterdam erzählen diese Unternehmen, wie sie das geschafft haben."Highlights aus der AgendaDie Agenda (https://www.camundacon.com) der CamundaCon 2026 wird von Keynotes der Camunda-Führungsebene, Automatisierungsexpert:innen und Branchenkenner:innen angeführt- Camunda Keynotes: Jakob Freund wird seine Vision zur Überwindung der Automatisierungsdecke teilen. Bernd Rücker, Co-Gründer und Chief Technologist von Camunda, sowie Bastian Körber, VP Product Management, werden die neuesten Plattformfunktionen von Camunda und die zukünftige Produkt-Roadmap präsentieren.- Analysten-Keynote: Bernhard Schaffrik, Principal Analyst bei Forrester, gibt eine unabhängige Perspektive auf den Markt für Agentic Orchestration und teilt die strategischen Schritte, mit denen Unternehmen von der Experimentierphase zum unternehmensweiten Einsatz gelangen.- Praxis-Sessions: Referent:innen von der Deutschen Telekom, Atlassian, Swiss Life, Panasonic, Commerzbank und weiteren Unternehmen teilen reale Implementierungen und Best Practices zum skalierbaren Einsatz von Agentic Orchestration in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Telekommunikation und darüber hinaus.Darüber hinaus bietet die Konferenz umfassende Networking-Möglichkeiten zwischen Speakern, Teilnehmenden sowie mit Vertreter:innen von Cognizant, Tata Consultancy Services, Deloitte, Capital BPM, ABBY, AWS, Incentro, Liferay und BP3 Global.Weitere Event-Highlights umfassen den Camunda Partner Summit, den Camunda Champion Summit, Masterclasses, einen Hackathon, spezielle Schulungen und Customer Awards.Foto-/Videomaterial: CamundaCon 2026: The Agentic Orchestration Conference (https://www.youtube.com/watch?v=HrPilKw6KxE)Anmeldung und weitere Informationen:- Anmeldung (https://www.camundacon.com/amsterdam/tickets/) zur CamundaCon 2026 in Amsterdam- Aktuelle Infos zu Sessions, Speakern und mehr in der Agenda (https://www.camundacon.com/agenda/)- Alle News und Updates zur Veranstaltung finden sich im Vorfeld auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/camunda/).Über CamundaCamunda ist die Enterprise-Plattform für Agentic Orchestration mit der Unternehmen KI-Agenten, Menschen und Systeme in komplexen Geschäftsprozesse von End-to-end koordinieren. Mit integrierter Governance, Auditierbarkeit und menschlicher Aufsicht gibt Camunda die nötige Kontrolle, um KI sicher und skalierbar von der Pilotphase in die Produktion zu überführen. Mehr als 700 Firmen weltweit vertrauen auf Camunda, um ihre betriebliche Effizienz zu steigern, die Time-to-Value zu beschleunigen und bessere Kundenerlebnisse zu bieten, darunter 9 der 10 größten US-Banken. Camunda wurde als Visionär im Gartner Magic Quadrant für BOAT 2025 ausgezeichnet und mit 5/5 Punkten im Bereich Orchestrierung von Forrester bewertet. Für weitere Informationen: camunda.comPressekontakt:Hakob Aridzanjancamunda@piabo.netTel. +49 162 613 2940Original-Content von: Camunda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108408/6254575