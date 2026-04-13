Eigentlich soll das Postident-Verfahren mehr Sicherheit schaffen. Doch genau dieses Vertrauen nutzen Betrüger:innen aus: Sie bringen Verbraucher:innen unter einem Vorwand dazu, selbst ihre Identität für fremde Kreditverträge freizugeben. Eigentlich gilt das Postident-Verfahren als eine sichere Möglichkeit, Geschäftsbeziehungen und Kontoanträge zu legitimieren. Doch derzeit häufen sich die Hinweise auf Fälle, in denen Betrüger:innen auf fremde Namen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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