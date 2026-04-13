Der polnische Ladeinfrastruktur-Hersteller Ekoenergetyka gibt die Einführung der neuen Produktmarke Axon Charger bekannt. Die neue Marke soll das Unternehmen nach eigenen Angaben nicht ersetzen, sondern künftig als "Produktstimme" und modernes Gesicht für das Ladegeschäft fungieren. Axon Charger steht laut Ekoenergetyka für einen neuen Ansatz bei der Entwicklung und Bereitstellung von Ladesystemen. Im Mittelpunkt sollen weiterhin Zuverlässigkeit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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