© Foto: David Chang/EPA/dpaTSMC dürfte den Gewinn erneut kräftig gesteigert haben. Doch noch wichtiger ist der Ausblick: Bleibt die Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz so stark, könnte das die nächste Rallye im Sektor anheizen.Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dürfte ihren Gewinn im ersten Quartal erneut deutlich gesteigert haben. Wie Reuters berichtet, wird für den weltgrößten Auftragsfertiger moderner Chips für künstliche Intelligenz ein Nettogewinn von 542,6 Milliarden Taiwan-Dollar erwartet. Das entspräche umgerechnet rund 17,1 Milliarden US-Dollar und einem Anstieg von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit würde das Unternehmen das vierte Quartal in Folge einen Rekordgewinn …Den vollständigen Artikel lesen
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