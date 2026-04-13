Die US-Berichtssaison startet mit einer kalten Dusche. Während Goldman Sachs beim Gewinn die Erwartungen übertraf, schickte eine herbe Enttäuschung im Anleihehandel die Aktie ans Dow-Jones-Ende. Dieser Abwärtssog erfasst auch die Branche. Für Anleger richtet sich der Blick nun auf den morgigen Dienstag, wenn Branchenprimus JPMorgan seine Bücher öffnet. Kann CEO Jamie Dimon (Titelbild) die "Sturmwolken" vertreiben oder droht der nächste Kursrutsch?Den vollständigen Artikel lesen ...
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