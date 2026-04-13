Der täglich handelbare UCITS-Fonds zielt darauf ab, Renditen über dem Geldmarktniveau zu erzielen, wobei er eine geringe Sensitivität gegenüber Aktien- und Anleihemärkten aufweist und gleichzeitig Faktor- und Marktrisiken mindert.

Wellington Management ("Wellington"), eines der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar1gab heute die Auflegung des Wellington Absolute Return Global Equity Fund (der "Fonds") bekannt, einer marktneutralen, Multi-Manager-UCITS-Strategie für globale Aktien, deren Ziel es ist, unabhängig von der Marktrichtung Renditen über dem Geldmarktniveau zu erzielen.

In einem Marktumfeld, das durch erhöhte Volatilität, instabile Korrelationen zwischen Anlageklassen und geringere erwartete Renditen aus traditionellen Beta-Engagements gekennzeichnet ist, suchen Anleger zunehmend nach differenzierten Renditen und Möglichkeiten, die Widerstandsfähigkeit ihres Portfolios zu stärken, ohne ihre Kernallokationen grundlegend neu zu gestalten. Der Fonds ist als liquide alternative Lösung konzipiert, die traditionelle Portfolios durch Diversifizierung und Widerstandsfähigkeit über Marktzyklen hinweg ergänzen soll.

Die Co-Manager von Wellington, Steve Gorman, Co-Leiter des Multi-Asset-Portfoliomanagements und Portfoliomanager, sowie Veenu Ramchandani, Portfoliomanager, werden bestrebt sein, Renditen zu erzielen, die über dem Bargeldniveau liegen, gemessen am ICE Bank of America 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Der Fonds ist als täglich handelbares OGAW-Vehikel strukturiert und investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienstrategien, die von Wellington-Portfoliomanagern verwaltet werden. Dabei wird für jede Allokation eine maßgeschneiderte Absicherung gewählt und auf Gesamtportfolioebene werden strenge Risikogrenzen eingehalten, um das allgemeine Markt- und Faktorexposure zu mindern. Der OGAW-Fonds basiert auf einer etablierten Strategie, die seit 2022 von Wellington verwaltet wird und über ein verwaltetes Vermögen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar verfügt. Der Ansatz zielt darauf ab, aktienspezifisches Alpha aus chancenreichen Marktsegmenten zu isolieren, um ein Renditeprofil mit geringer Sensitivität gegenüber den breiteren Aktien- und Anleihemärkten zu erzielen.

"Traditionelle Diversifizierung allein reicht für die Anleger von heute oft nicht mehr aus", sagte Scott Geary, stellvertretender Vorsitzender und Leiter Global Wealth bei Wellington Management. "Deshalb arbeiten Berater zunehmend mit Managern zusammen, die innovative Lösungen auf den Markt bringen können, um widerstandsfähigere, ergebnisorientierte Portfolios zu schaffen."

"Diese Auflegung ist eine Antwort auf den Wunsch von Kunden nach Lösungen zur Erzielung von Renditen, die weniger von der Marktentwicklung und den allgemeinen Zusammenhängen zwischen Anlageklassen abhängig sind", sagte Luke Stellini, Leiter des Bereichs Solutions Production Management bei Wellington Management. "Der Fonds zielt darauf ab, globales Aktien-Alpha als diversifizierende Renditekomponente zu nutzen, die ein traditionelles Multi-Asset-Portfolio-Design für einen breiteren Kreis von Anlegern aufwerten kann."

Über Wellington Management

Wellington Management ist eine der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften und fungiert als vertrauenswürdiger Berater für über 2.500 Kunden in mehr als 60 Ländern. Das Unternehmen verwaltet zum 31. Dezember 2025 ein Vermögen von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar für Pensionskassen, Stiftungen, Versicherer, Family Offices, Fondssponsoren, globale Vermögensverwalter und andere Kunden. Wellington strebt danach, seinen Kunden exzellenten Service zu bieten durch eine einzigartige Kombination aus Unabhängigkeit, die durch sein charakteristisches privates Partnerschaftsmodell ermöglicht wird; vielfältigen Perspektiven durch seine einheitliche Multi-Asset-Anlageplattform; sowie unermüdlicher Neugier und intellektueller Strenge, die durch seine langjährige Kultur der Zusammenarbeit gefördert werden.

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1 Alle Daten zum 31. Dezember 2025

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