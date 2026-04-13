Infobip legt dar, warum der Übergang zur agentenbasierten KI die größte Chance in der Unternehmensgeschichte darstellt

Die globale AI-first-Cloud-Kommunikationsplattform Infobip feiert heute ihren 20. Gründungstag. Mit der Live-Schaltung von Infobip AgentOS und dem weltweiten Übergang der agentischen KI von der Pilotphase in den Produktivbetrieb schlägt Infobip nun das bedeutendste Kapitel seiner Geschichte auf.

Infobip wurde am 13. April 2006 von Silvio Kutic und Izabel Jelenic in Vodnjan, Kroatien, mit einem Kredit in Höhe von 25.000 Euro gegründet. Schon vor seiner ersten externen Finanzierungsrunde im Jahr 2020 erreichte das Unternehmen eine Milliardenbewertung und entwickelte sich vom reinen SMS-Anbieter zu einer Omnichannel-Kommunikationsplattform, die mehr als 15 nativ integrierte Kanäle umfasst.

Laut Prognosen von Infobip wird agentische KI das nächste Jahrzehnt der Kundenkommunikation prägen und bis 2030 werden persönliche KI-Agenten komplexe Kundeninteraktionen, von der Buchung von Reisen bis zur Klärung von Abrechnungsproblemen, autonom verwalten und dabei direkt mit den markeneigenen KI-Systemen kommunizieren. Gartner prognostiziert, "dass KI-Agenten bis zum Jahr 2028 zahlenmäßig zehnmal so stark vertreten sein werden wie menschliche Verkäufer, jedoch weniger als 40 der Verkäufer angeben werden, dass KI-Agenten ihre Produktivität gesteigert haben1". Eine in Zusammenarbeit mit dem MIT durchgeführte Studie belegt, dass nur 5 der GenAI-Pilotprojekte derzeit einen messbaren geschäftlichen Mehrwert liefern und dass fragmentierte Daten und nicht miteinander verbundene Systeme die größten Hindernisse darstellen2. Die AgentOS-Plattform von Infobip adressiert dieses Problem direkt, indem sie Kundendaten aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Support in einer einzigen KI-nativen Koordinationsschicht zusammenführt. So können Unternehmen agentenbasierte KI in großem Maßstab unter Einbeziehung menschlicher Aufsicht einsetzen.

Infobip feiert nun sein 20-jähriges Bestehen und konzentriert sich weiterhin auf das im Jahr 2006 festgelegte Ziel: Technologie zu nutzen, um Menschen näher zusammenzubringen. Dieser Fokus wurde im Laufe von zwei Jahrzehnten durch kontinuierliche Innovation und die gemeinsame Entwicklung mit Kunden und Partnern geprägt.

Izabel Jelenic, Chief Technology Officer und Mitbegründerin von Infobip, sagte: "Als wir unser Unternehmen registrieren wollten, lehnte das Handelsgericht den Namen zunächst ab. Wir mussten dem Sachbearbeiter erklären, warum wir 'info' und 'bip' gewählt hatten. Wir erklärten, dass 'bip' den Piepton des mittlerweile nostalgischen Nachrichten-Signaltons des Nokia 3310 widerspiegele, den jeder kenne. Wir haben schon immer Ideen vorangetrieben, bevor sie sich weltweit durchgesetzt haben, und genau das tun wir auch jetzt mit der agentischen KI."

Infobip vertritt den Standpunkt, dass in der Ära der agentenbasierten KI diejenigen Unternehmen erfolgreich sein werden, die am engsten mit dem Endkunden verbunden sind. Zudem arbeitet Infobip daran, Suchanfragen direkt mit RCS for Business-Konversationen zu verknüpfen und so eine Echtzeit-Interaktion direkt aus den Suchergebnissen heraus zu ermöglichen. Infobip rechnet damit, dass diese Art der kontextbezogenen, kanal-nativen Reaktionsfähigkeit bis 2030 die Baseline für jede Markeninteraktion darstellen wird.

Silvio Kutic, CEO und Mitbegründer von Infobip, sagte: "Durch zwanzig Jahre Erfahrung verfügt man über die nötige Perspektive. Wir haben die Entwicklung der Kommunikation von SMS hin zu Omnichannel und dann zu dialogorientierter KI miterlebt, und was als Nächstes kommt, ist der bisher größte Umbruch. Wir haben zwei Jahrzehnte mit dem Aufbau der globalen Infrastruktur und der Schaffung des Vertrauens bei Unternehmen verbracht, die das Zeitalter der agentenbasierten KI erfordert. Jetzt beginnt unser bislang ambitioniertestes Kapitel."

Erfahren Sie mehr über die 20-jährige Unternehmensgeschichte von Infobip und was vor uns liegt: www.infobip.com/20-years-anniversary.

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, auf der Unternehmen mithilfe von KI als treibender Kraft für Innovation vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey gestalten können.

1 Gartner, Gartner prognostiziert, dass KI-Agenten bis 2028 zahlenmäßig 10-mal so zahlreich sein werden wie Verkäufer und doch werden weniger als 40 der Verkäufer angeben, dass KI-Agenten ihre Produktivität gesteigert haben, November 2025: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-11-18-gartner-predicts-by-2028-ai-agents-will-outnumber-sellers-by-10x-yet-fewer-than-40-percent-of-sellers-will-report-ai-agents-improved-productivity. GARTNER ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen.

2 State of AI in Business 2025 Report, erstellt in Zusammenarbeit mit dem Projekt NANDA des MIT: https://mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.pdf

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