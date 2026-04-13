Ein unerwartet deutlicher Erfolg in der dritten klinischen Testphase bescherte einem US-Biotechwert heute ein Kursfeuerwerk. Die Pille verlängerte das Überleben bei Bauchspeicheldrüsenkrebs deutlich und senkte das Sterberisiko gegenüber Chemotherapie stark. Revolution Medicines meldet am Montag einen Phase-3-Erfolg bei seinem Mittel gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs: Die Pille mit dem Namen "Daraxonrasib" hat nach eigenen Angaben in einer stark beachteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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