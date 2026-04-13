© Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhotoDie Philippinen erhöhen den Druck auf Meta. Falschmeldungen zu Energiepreisen sollen gestoppt werden. Regierung warnt vor Folgen für Wirtschaft und Sicherheit.Die philippinische Regierung verschärft ihren Kurs gegen Desinformation und nimmt den Tech-Konzern Meta Platforms direkt ins Visier. In einem Schreiben vom 10. April fordern Behörden den Konzernchef Mark Zuckerberg auf, die Verbreitung "panikauslösender" Falschmeldungen auf den Plattformen des Unternehmens einzudämmen, wie das Wall Street Journal berichtet. Konkret geht es um irreführende Inhalte zu stark übertriebenen Anstiegen von Ölpreisen und angeblichen Störungen der Energieversorgung. Solche Meldungen könnten laut Regierung …Den vollständigen Artikel lesen
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