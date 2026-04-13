Seit Zusammenschlüsse und Beteiligungen die Landschaft der Maklerpools zunehmend prägen, rückt die Frage, welche Pools auch künftig eigenständig am Markt agieren werden, in den Fokus. Wie Versicherungsmakler dazu stehen, zeigt die aktuelle Studie "AssCompact AWARD - Pools und Dienstleister 2026". Für viele Versicherungsmakler bleibt die Zusammenarbeit mit Maklerpools ein fester Bestandteil ihres Geschäftsmodells. Gleichzeitig können sie sich der Dynamik innerhalb der Pool-Landschaft nicht entziehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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