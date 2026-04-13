Goldman eröffnet die Berichtssaison stark

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- und öffnet am Montag trotzdem im Minus...





Goldman Sachs hat die US-Berichtssaison mit einem deutlichen Ergebnisplus eröffnet. Im ersten Quartal stieg der Umsatz auf 17,23 Mrd. US-Dollar (ca. +14% im Jahresvergleich), während der Nettogewinn im Jahresvergleich um ca. 20% auf 5,63 Mrd. US-Dollar zulegte. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,55 US-Dollar. Trotz der insgesamt starken Zahlen reagierte die Aktie zunächst mit einem Minus.



Treiber des Quartals war vor allem das Handelsgeschäft. Besonders der Aktienhandel profitierte von hoher Aktivität institutioneller Investoren und anhaltenden Marktbewegungen: Die Erlöse kletterten um ca. 27 Prozent auf rund 5,33 Mrd. US-Dollar und markierten damit ein Rekordquartal. Rückenwind kam unter anderem aus dem Prime-Brokerage-Geschäft mit Hedgefonds sowie aus dem Handel mit Kassa-Aktien.



Dagegen zeigte sich das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren schwächer. Die Einnahmen im Anleihehandel sanken um zehn Prozent auf etwa 4,01 Mrd. US-Dollar, belastet durch niedrigere Erlöse bei Zinsprodukten, Hypotheken und Krediten.



Die Aktie eröffnete heute um 15:30 Uhr bei 875,55 USD und somit ca. 3,5% unter dem Schlusskurs vom Freitag.











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Quelle: HSBC





















