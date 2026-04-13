EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



13.04.2026 / 17:40 CET/CEST

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

13. April 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 7. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 wurden insgesamt 532.978 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 07.04.2026 64.746 46,2102 2.991.925,61 Xetra 07.04.2026 68.053 46,2857 3.149.880,74 CBOE Europe (CEUX) 07.04.2026 10.020 46,1396 462.318,79 Turquoise Europe (TQEX) 07.04.2026 7.681 46,3107 355.712,49 Aquis Europe (AQEU) 08.04.2026 56.809 47,9061 2.721.497,63 Xetra 08.04.2026 51.492 47,8946 2.466.188,74 CBOE Europe (CEUX) 08.04.2026 6.350 47,9148 304.258,98 Turquoise Europe (TQEX) 08.04.2026 5.497 47,9910 263.806,53 Aquis Europe (AQEU) 09.04.2026 82.307 48,4136 3.984.778,18 Xetra 09.04.2026 46.491 48,3999 2.250.159,75 CBOE Europe (CEUX) 09.04.2026 9.189 48,4345 445.064,62 Turquoise Europe (TQEX) 09.04.2026 3.759 48,4716 182.204,74 Aquis Europe (AQEU) 10.04.2026 65.993 49,0865 3.239.365,39 Xetra 10.04.2026 43.755 49,1251 2.149.468,75 CBOE Europe (CEUX) 10.04.2026 6.560 49,1563 322.465,33 Turquoise Europe (TQEX) 10.04.2026 4.276 49,1614 210.214,15 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 532.978

47,8431 25.499.310,42



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht ( https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html ).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

2. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 689,978 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.