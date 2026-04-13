© Foto: ARK InvestARK Invest schichtet radikal um: Cathie Wood kauft Palantir, Tesla und Robinhood. Im Gegenzug trennt sie sich von AMD, Teradyne und BWX. Dahinter steckt eine klare Wette auf die nächste Wachstumswelle.Cathie Woods Investmenthaus ARK Invest hat in der vergangenen Woche sein Portfolio deutlich umgebaut. Wie Seeking Alpha berichtet, verschob die Gesellschaft Kapital vor allem zwischen Technologie-, Gesundheits- und Industriewerten. Der Hintergrund war ein weiter nervöser Markt, der von den geopolitischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran belastet wurde. Auf der Käuferseite standen Palantir, Tesla und Robinhood. Besonders stark baute ARK seine Position bei Palantir aus. …Den vollständigen Artikel lesen
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