EQS-News: United Felts Inc
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Übernahme stärkt die Position von United Felts als globaler Anbieter für die grabenlose Rohrsanierung mit Schlauchlinern aus Filz sowie UV-lichthärtenden aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
MARTINSVILLE, Va. und VELTEN, Deutschland, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- United Felts, ein führender Hersteller von Schlauchlinern für die grabenlose Rohrsanierung und Tochtergesellschaft der Vortex Companies (Vortex), gibt den Abschluss der Übernahme der BKP Berolina Polyester GmbH & Co. KG (BKP) bekannt. Das in Velten bei Berlin ansässige Unternehmen ist ein internationaler Vorreiter in der Herstellung und im Vertrieb fortschrittlicher, UV-lichthärtender Schlauchliner.
Die Akquisition erweitert die globalen Fertigungskapazitäten von United Felts signifikant und festigt die Marktposition als Komplettanbieter für Filz- sowie GFK-Linersysteme. Die BKP ist bekannt für ihr leistungsstarkes Berolina-Liner System, technische Innovationen und konstant hohe Produktqualität.
"Die BKP ist ein hoch angesehener Name im Bereich der UV-lichthärtenden Liner. Diese Übernahme ist ein bedeutender Schritt - nicht nur für das weitere Wachstum von United Felts, sondern für Vortex insgesamt", sagt Mike Vellano, CEO von Vortex. "Die Expertise der BKP im UV-Bereich und mit Verbundwerkstoffen erweitert das Know-How und Leistungsspektrum von United Felts - die perfekte Ergänzung zu den jüngst von Vortex getätigten Investitionen in UV-Aushärtungstechnologien. Gemeinsam sind wir damit in der Lage, Kunden weltweit noch umfassendere und leistungsstärkere Lösungen anzubieten."
Durch den Zusammenschluss bündeln United Felts und die BKP ihre Fertigungskompetenzen und erweitern ihr Angebot für den globalen Markt der grabenlosen Sanierung deutlich. Die gesteigerte technische Bandbreite geht dabei Hand in Hand mit einem unverändert hohen Anspruch an Qualität und Leistungsfähigkeit.
"Seit fast drei Jahrzehnten steht die BKP für zuverlässige und hochwertige Linerprodukte", sagt Thomas Christiansen, Group CEO der BKP. "Der Zusammenschluss mit United Felts eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten für Innovationen, eine größere Marktreichweite und kontinuierliche Investitionen in die Produkte und Dienstleistungen, auf die sich unsere Kunden verlassen."
Matt Timberlake, Geschäftsführer von United Felts, ergänzt: "Mit der Integration der BKP verfügen wir nun über eines der breitesten Liner-Portfolios der Branche. Die Kombination unserer Führungs- und Fertigungserfahrungen versetzt uns in die Lage, weltweit bewährte Lösungen für ein noch breiteres Spektrum an Sanierungsanwendungen anbieten zu können."
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13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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