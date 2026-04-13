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United Felts übernimmt die BKP Berolina und baut globale Führungsposition in der Entwicklung und Herstellung von vor Ort härtenden Schlauchlinern aus



13.04.2026 / 18:00 CET/CEST

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Übernahme stärkt die Position von United Felts als globaler Anbieter für die grabenlose Rohrsanierung mit Schlauchlinern aus Filz sowie UV-lichthärtenden aus glasfaserverstärktem Kunststoff. MARTINSVILLE, Va. und VELTEN, Deutschland, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- United Felts, ein führender Hersteller von Schlauchlinern für die grabenlose Rohrsanierung und Tochtergesellschaft der Vortex Companies (Vortex), gibt den Abschluss der Übernahme der BKP Berolina Polyester GmbH & Co. KG (BKP) bekannt. Das in Velten bei Berlin ansässige Unternehmen ist ein internationaler Vorreiter in der Herstellung und im Vertrieb fortschrittlicher, UV-lichthärtender Schlauchliner. Die Akquisition erweitert die globalen Fertigungskapazitäten von United Felts signifikant und festigt die Marktposition als Komplettanbieter für Filz- sowie GFK-Linersysteme. Die BKP ist bekannt für ihr leistungsstarkes Berolina-Liner System, technische Innovationen und konstant hohe Produktqualität. "Die BKP ist ein hoch angesehener Name im Bereich der UV-lichthärtenden Liner. Diese Übernahme ist ein bedeutender Schritt - nicht nur für das weitere Wachstum von United Felts, sondern für Vortex insgesamt", sagt Mike Vellano, CEO von Vortex. "Die Expertise der BKP im UV-Bereich und mit Verbundwerkstoffen erweitert das Know-How und Leistungsspektrum von United Felts - die perfekte Ergänzung zu den jüngst von Vortex getätigten Investitionen in UV-Aushärtungstechnologien. Gemeinsam sind wir damit in der Lage, Kunden weltweit noch umfassendere und leistungsstärkere Lösungen anzubieten." Durch den Zusammenschluss bündeln United Felts und die BKP ihre Fertigungskompetenzen und erweitern ihr Angebot für den globalen Markt der grabenlosen Sanierung deutlich. Die gesteigerte technische Bandbreite geht dabei Hand in Hand mit einem unverändert hohen Anspruch an Qualität und Leistungsfähigkeit. "Seit fast drei Jahrzehnten steht die BKP für zuverlässige und hochwertige Linerprodukte", sagt Thomas Christiansen, Group CEO der BKP. "Der Zusammenschluss mit United Felts eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten für Innovationen, eine größere Marktreichweite und kontinuierliche Investitionen in die Produkte und Dienstleistungen, auf die sich unsere Kunden verlassen." Matt Timberlake, Geschäftsführer von United Felts, ergänzt: "Mit der Integration der BKP verfügen wir nun über eines der breitesten Liner-Portfolios der Branche. Die Kombination unserer Führungs- und Fertigungserfahrungen versetzt uns in die Lage, weltweit bewährte Lösungen für ein noch breiteres Spektrum an Sanierungsanwendungen anbieten zu können." Über BKP

Die BKP Berolina Polyester GmbH & Co. KG mit Sitz in Velten bei Berlin ist ein führender Hersteller von UV-lichthärtenden Schlauchlinern und verwandten Produkten für die grabenlose Rohrsanierung. Das 1959 gegründete Unternehmen zählt weltweit zu den bedeutendsten Akteuren in der Liner-Branche. Die BKP ist international anerkannt für höchste Fertigungsstandards und seine langjährige Expertise im Erhalt kritischer Infrastrukturen. Als Träger des TOP 100-Siegels gehört das Unternehmen offiziell zu den innovativsten mittelständischen Betrieben Deutschlands. Weitere Informationen unter www.bkp-berolina.de Über United Felts

United Felts aus Martinsville, Virginia, ist eine Tochterfirma der Vortex Companies und steht für Pionierarbeit in grabenlosen Infrastrukturlösungen. Als führender CIPP-Anbieter in Nord- und Südamerika setzt United Felts auf Innovation und Qualität. Mit über 100.000 installierten Linern und mehr als 70.000 Kilometern produzierter Schlauchliner unterstreicht das Unternehmen sein konsequentes Streben nach höchster Produktqualität und Kundenzufriedenheit. Dank einer lückenlosen Wertschöpfungskette - vom Rohstoff bis zum Endprodukt - garantiert United Felts höchste Zuverlässigkeit und maßgeschneiderte Präzision. Weitere Informationen unter www.UnitedFelts.com Über Vortex

Vortex Companies ist ein weltweit führender Anbieter für die grabenlose Sanierung von Wasser- und Abwasserinfrastrukturen. Das Unternehmen vereint zukunftsweisende Technologien mit schlüsselfertigen Dienstleistungen für kommunale, industrielle und gewerbliche Kunden. Mit über 40 Standorten weltweit ist Vortex mit Hauptsitz in Houston, Texas, Spezialist für die Instandsetzung von Rohrleitungen und Bauwerken. Das Portfolio umfasst dabei die Entwicklung eigener Spezialmörtel und Beschichtungen sowie modernste Lösungen in den Bereichen Schlauchliner, Robotik, UV-Technologie und Hochgeschwindigkeits-Reinigungswerkzeuge. Weitere Informationen unter www.vortexcompanies.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954897/4662665_german_image__ID_d6215834231c.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2954895/United_Felts_Logo.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/united-felts-ubernimmt-die-bkp-berolina-und-baut-globale-fuhrungsposition-in-der-entwicklung-und-herstellung-von-vor-ort-hartenden-schlauchlinern-aus-302740616.html



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