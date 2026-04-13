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OpenText und S3NS schließen Partnerschaft zur Bereitstellung europäischer souveräner Cloud-Lösungen mit Google Cloud



13.04.2026 / 18:15 CET/CEST

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Strategische Partnerschaft zum Ausbau der vertrauenswürdigen Cloud in Europa mit einer Hybridarchitektur für sichere KI in großem Maßstab WATERLOO, Ontario, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- OpenText (NASDAQ/TSX: OTEX), ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen für Unternehmens-KI, gab heute eine strategische Partnerschaft mit S3NS bekannt, einem Zusammenschluss von Thales, einem führenden französischen Anbieter von Cybersicherheitslösungen in Europa, und Google Cloud. Ziel ist es, europäischen Unternehmen eine vertrauenswürdige Cloud-Plattform auf Basis der Google Cloud-Technologie zur Verfügung zu stellen, die den höchsten Sicherheits- und Compliance-Anforderungen in Frankreich entspricht und strenge Vorgaben hinsichtlich Datenstandort, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie betrieblicher Kontrollen gewährleistet. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird von Frankreich aus eine hybride, vertrauenswürdige Cloud-Architektur für Europa bereitgestellt, die es Unternehmen ermöglicht, ihre sensibelsten Daten-Workloads in einer lokal verwalteten Umgebung zu belassen und gleichzeitig Cloud-Dienste von Hyperscalern für nicht sensible Workloads, Innovationen und Skalierung sicher zu nutzen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die vollständige Interoperabilität mit globalen Cloud-Plattformen zu gewährleisten, sodass französische und europäische Organisationen weiterhin von den Innovationen der Hyperscaler profitieren und gleichzeitig die lokalen regulatorischen Anforderungen erfüllen können. Die vertrauenswürdigen Cloud-Funktionen von OpenText und S3NS erfüllen strenge regulatorische und betriebliche Anforderungen. Dabei nutzen sie die Betriebs- und Sicherheitserfahrung von OpenText bei der Bereitstellung von Cloud-Umgebungen auf Regierungsniveau in verschiedenen Rechtsräumen - darunter FedRAMP-zugelassene, IRAP-geprüfte und an Protected B angepasste Bereitstellungen - und basieren auf der S3NS SecNumCloud-zertifizierten Plattform PREMI3NS, um ein hybrides, vertrauenswürdiges Cloud-Angebot zu schaffen, das speziell auf die regulatorischen und rechtlichen Anforderungen Frankreichs zugeschnitten ist. Dies ermöglicht es Unternehmen in stark regulierten Branchen, beispielsweise solchen, die sensible Bürger-, Patienten- oder Finanzdaten verwalten, Cloud-Dienste zu nutzen und dabei die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die volle Kontrolle zu gewährleisten. Da im Laufe der Zeit weitere Lösungen auf ihre Aufnahme hin geprüft werden sollen, wird das anfängliche hybride, souveräne Angebot Folgendes umfassen: Dedizierte private Cloud: OpenText Content Management und Documentum Content Management für hochsensible Daten.

OpenText Content Management und Documentum Content Management für hochsensible Daten. Souveränes SaaS: OpenText Core Archive für SAP Solutions wird als Multi-Tenant-Service mit Datenspeicherung in Europa angeboten.

OpenText Core Archive für SAP Solutions wird als Multi-Tenant-Service mit Datenspeicherung in Europa angeboten. Einhaltung von Vorschriften: Unterstützt GDPR, SecNum 3.2 und andere europäische Anforderungen an die Datenhoheit. "Daten-Governance und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sind für regulierte Unternehmen die Grundlage für digitales Vertrauen", sagte Shannon Bell, Leiterin für Digitales und Informationstechnologie bei OpenText. "In ganz Europa suchen Unternehmen nach Innovationslösungen, die Souveränität und Kontrolle gewährleisten. OpenText wird diesem Bedarf gerecht, indem es die Innovationskraft von Hyperscalern mit einem unabhängig gesteuerten Betriebsmodell verbindet. So erhalten Kunden das nötige Vertrauen, um ihre Systeme zu modernisieren und gleichzeitig ihre Daten, Zugriffsrechte und Betriebsabläufe sicher unter regionaler Kontrolle zu halten." Informationen zu S3NS

S3NS ist das Ergebnis einer Allianz zwischen Thales, dem französischen Marktführer im Bereich Cybersicherheit in Europa, und Google Cloud, einem weltweit führenden Anbieter von Cloud-Technologien, der sich der Förderung von Innovationen verschrieben hat. S3NS bietet öffentlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen, die ihre sensibelsten Daten noch besser schützen möchten, hochsichere Public-Cloud-Lösungen, die ihnen den Übergang zu einer vertrauenswürdigen Cloud erleichtern, die die Kriterien des ANSSI-SecNumCloud-Standards erfüllt. S3NS ist ein französisches Unternehmen, das sich vollständig im Besitz von Thales befindet. Informationen zu OpenText

OpenText ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagement für KI in Unternehmen und hilft Unternehmen, ihre Daten zuverlässig zu schützen, zu verwalten und zu aktivieren. Unsere Technologien verwandeln Daten in Informationen mit Kontext, die die Wissensbasis für KI in Unternehmen bilden. Weitere Informationen finden Sie unter www.opentext.com . Folgen Sie uns: OpenText Executive Thought Leadership Blog

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