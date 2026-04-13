© Foto: OpenAIVW rutscht im 1. Quartal ab: Schwache Märkte in China und den USA drücken den Konzern, obwohl Europa und Südamerika zulegen.Die Fahrzeugauslieferungen des Volkswagen-Konzerns gingen im ersten Quartal zurück, da das Wachstum in Europa die deutlichen Rückgänge in den USA und China nicht ausgleichen konnte, wie Dow Jones berichtet. Der deutsche Automobilhersteller teilte am Montag mit, dass der chinesische Automobilmarkt einen deutlichen Rückgang verzeichnete und die Auslieferungen um 15 Prozent auf 548.700 Fahrzeuge zurückgingen. Auch der als schwierig bekannte US-Markt sackte um 21 Prozent ab. Dieser war durch Zölle und das Ende der Steuervergünstigungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge …Den vollständigen Artikel lesen
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