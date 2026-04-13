Berlin (ots) -PLAN-B NET ZERO bietet seinen Kunden ab sofort die Möglichkeit, direkt über ihren Stromvertrag soziale und ökologische Projekte zu unterstützen. Mit den neu eingeführten Impact-Tarifen verbindet das Schweizer Scale-up zertifizierten Ökostrom mit konkret nachweisbarer Umweltwirkung. Erster Partner ist everwave, das Aachener-Impact-Unternehmen zur Säuberung von Flüssen und Gewässern weltweit.Impact-Tarife: Tarifbausteine mit messbarer WirkungDie Impact-Tarife sind optional zu jedem Festpreistarif von PLAN-B NET ZERO zubuchbar Und wird direkt in messbare Umweltleistung übersetzt: Jeder Euro entspricht der Entfernung von einem Kilogramm Plastik aus Gewässern. Kunden wählen zwischen drei Stufen:- Start +1 EUR pro Monat = 1 kg Plastikmüll aus Gewässern entfernt- Boost +3 EUR pro Monat = 3 kg Plastikmüll aus Gewässern entfernt- Ultra +5 EUR pro Monat = 5 kg Plastikmüll aus Gewässern entferntDer monatliche Betrag fließt direkt in konkret definierte Umweltleistungen beim Umsetzungspartner, unabhängig geprüft und öffentlich dokumentiert. Den kumulierten Jahres-Beitrag können Kunden künftig in der PLAN-B NEO App einsehen."Wir glauben daran, dass echte Veränderung im Alltag beginnt. Mit den Impact-Tarifen geben wir unserer Community ein Instrument, das klein im Aufwand und groß in der Wirkung ist. Monatlich, transparent und nachvollziehbar messbar", sagt Bradley Mundt, Gründer und CEO von PLAN-B NET ZERO.Partnerschaft mit everwave wird dauerhaft und skalierbarDie Zusammenarbeit mit everwave besteht seit Dezember 2025. Den Auftakt bildete eine gemeinsame Initiative in Kambodscha, bei der 10.000 Kilogramm Plastikmüll aus Flüssen und Kanälen geborgen wurden, nach dem Prinzip: 1 Euro = 1 Kilogramm Müll.Mit den neuen Tarifen wird aus einer punktuellen Initiative ein skalierbares, kontinuierliches Wirkungsmodell."Gemeinsam mit everwave haben wir bereits 10.000 Kilogramm Müll aus Gewässern in Kambodscha entfernt. Saubere Energie allein reicht nicht, es braucht auch einen sauberen Planeten", sagt Julia Schnitger, Head of Marketing bei PLAN-B NET ZERO.everwave setzt Sammelboote, Barrieren und manuelle Reinigungen ein, um Plastik zu stoppen, bevor es das Meer erreicht. KI-gestützte Routenoptimierung maximiert die Wirkung in den jeweiligen Gewässern. Bislang hat everwave mehr als 2,4 Millionen Kilogramm Plastik aus Flüssen in Kambodscha, Albanien und Thailand entfernt und hat mit dem Plastic-Credit-Mechanismus ein Instrument entwickelt, das Umweltwirkung erstmals verlässlich messbar macht.Über ein datenbasiertes tracking-System stellt evrwave sicher, dass jeder Credit eindeutig zugeordnet, dokumentoiert und überprüfbar ist."Wirkung entsteht nicht durch Versprechen, sondern durch nachvollziehbare Umsetzung. Gerade vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen an Umweltclaims, etwa in Bezug auf Nachweisbarkeit und Transparenz, müssen Unternehmen klar belegen können, welchen Beitrag sie leisten - vom einzelnen Kilogramm bis zum gesamten Projekt", sagt Clemens Feigl, CEO und Co-Founder von everwave.World Earth Day, 22. April 2026Am 22. April, dem World Earth Day, setzen PLAN-B NET ZERO und everwave gemeinsam einen weiteren Impuls: Im Rahmen einer Social-Media-Aktion auf den Kanälen der Unternehmen wird jedes Like in konkrete Umweltwirkung übersetzt: 1 Like entspricht 1 Kilogramm weniger Plastikmüll in Gewässern weltweit.Weitere Partner in PlanungDie Charity-Tarife sind als offenes System konzipiert. everwave ist der erste Partner, weitere Organisationen aus den Bereichen Naturschutz und soziale Initiativen sollen folgen. Kunden werden künftig selbst wählen können, welches Projekt sie mit ihrem Beitrag unterstützen."everwave ist erst der Anfang. Perspektivisch bauen wir ein Portfolio an Impact-Partnern auf, die messbare Wirkung liefern. Unser Ziel ist es, unserer Community echte Wahlfreiheit zu geben, für Projekte, die wirklich etwas verändern", so Bradley Mundt.Über PLAN-B NET ZEROPLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Scale-Up mit Sitz in Zug, Schweiz. Gegründet im April 2023 von Bradley Mundt als Pionier der neuen Industrie-Kategorie Neo Energy.Es verwandelt 100% nachhaltige Energie von einer Commodity in ein Lifestyle-Produkt. Die Plattform erweitert Energieversorgung um digitale und servicebasierte Angebote, sowie Software und Licensing. Durch datenbasierte Optimierung, nutzerorientierte Funktionen und zusätzliche Leistungen jenseits der reinen Energiebelieferung entsteht ein neues integriertes Nutzungserlebnis.Weitere Informationen www.planbnetzero.comÜber everwaveeverwave säubert die Umwelt: Mit Müllsammelbooten auf Flüssen verhindert das Unternehmen, dass Abfälle in die Ozeane gelangen. Unterstützt durch künstliche Intelligenz wird der Müll erkannt und analysiert; das gesammelte Material wird anschließend auf umweltschonende Weise weiterverarbeitet. everwave organisiert langfristige, ganzheitliche Reinigungsprojekte - unter anderem in Albanien, Thailand und Kambodscha - und sorgt so für saubere Flüsse und Meere. Bis heute hat das Unternehmen bereits über 2,4 Millionen Kilogramm Müll aus Flüssen gesammelt. Neben dem operativen Einsatz vor Ort sensibilisiert everwave auch die Öffentlichkeit und inspiriert andere Unternehmen, gemeinsam aktiv zu werden.Weitere Informationen https://everwave.de/Pressekontakt:Julia Schnitgerpresse@planbnetzero.comwww.planbnetzero.comOriginal-Content von: PLAN-B NET ZERO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175322/6254613