Kinaxis Inc. (TSX:KXS), global führend bei der Orchestrierung von Lieferketten, hat den Termin für seinen Conference Call für die Diskussion des am 31. März 2026 geendeten ersten Quartals bekannt gegeben. Am Donnerstag, den 7. Mai um 8:30 a.m. Eastern Time werden Razat Gaurav, Chief Executive Officer und Blaine Fitzgerald, Chief Financial Officer, die Ergebnisse vorstellen, danach folgt eine Frage- und Antwort-Runde. Das Unternehmen wird die Ergebnisse für das erste Quartal nach der Schließung der Märkte am Montag, den 6. Mai veröffentlichen.

DETAILS ZUM CONFERENCE CALL DATUM: Donnerstag, 7. Mai 2026 ZEIT: 8:30 a.m. Eastern Time WEBCAST: https://events.q4inc.com/attendee/986528748 (drei Monate lang verfügbar)

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten unterstützt und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Koordination von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir ihnen die Agilität und Vorhersehbarkeit bieten, die sie benötigen, um die Volatilität und Disruption der heutigen Zeit zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

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