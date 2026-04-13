© Foto: OpenAI22 Milliarden Euro mehr Kosten für fossile Brennstoffe: Jetzt will die EU Preise dämpfen und Gasspeicher koordinieren.Die EU-Mitgliedstaaten müssen sich angesichts der um 22 Milliarden Euro gestiegenen Kosten der EU für fossile Brennstoffe bei den Energiepreisen abstimmen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag, wie Reuters berichtet. Von der Leyen sagte vor Journalisten in Brüssel: "Seit Beginn des Konflikts - vor 44 Tagen - ist unsere Rechnung für Importe fossiler Brennstoffe um mehr als 22 Milliarden Euro gestiegen. Wir prüfen außerdem eine Koordinierung der Gasspeicherbefüllung durch die Mitgliedstaaten, um zu vermeiden, dass zu viele Mitgliedstaaten …Den vollständigen Artikel lesen
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