© Foto: VCG - picture allianceDie Analysten der Bank of America sind zuversichtlich für die Anteile von AppLovin - allerdings mit der Einschränkung, dass die Kursflaute zunächst anhält. AppLovin: Die Begeisterung ist längst der Ernüchterung gewichen Die Aktie von AppLovin gehörte im vergangenen Jahr zu den gefragtesten KI-Aktien. Die Anteile des Spezialisten für Werbetechnologie konnten sich nach dem Zoll-Crash im April fast vervierfachen. In das neue Jahr war das Papier nur wenige US-Dollar unter seinem bisherigen Allzeithoch gestartet. Doch inzwischen ist die AppLovin-Aktie fest in der Hand der Bären. Gegenüber dem Jahreswechsel stehen Verluste von über 40 Prozent zu Buche. Einerseits hinterlassen die Sorgen in der …Den vollständigen Artikel lesen
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