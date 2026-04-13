Eine Blockade der Straße von Hormus trifft vor allem die Kunststoffindustrie in Asien und Europa mit besonderer Härte. US-Produzenten profitieren hingegen. Nach dem Scheitern der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat Donald Trump eine Blockade des Schiffsverkehrs von und zu iranischen Häfen angekündigt. Viele Investoren richten ihren Blick nun vor allem auf Rohöl und Helium, das für die Chipproduktion benötigt wird. Weniger beachtet wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE