Der Token TheGraph (GRT/USD) verbleibt in einem Trauerspiel. Zum heutigen Wochenauftakt prallte der Preis erneut an der frisch etablierten oberen Range-Kante von 0,024 US$ ab und steuert wieder auf den Bereich von 0,023 US$ zu. Dieses Niveau gilt seit Ende März als neues Nachfrage-Level, da wesentliches Abwärtsmomentum - trotz neuer Tiefs - nicht erzeugt werden konnte. Schritt für Schritt abwärts Die seit Anfang Februar etablierte Seitwärtsrange ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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