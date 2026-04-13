© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEDie Nachfrage nach künstlicher Intelligenz explodiert. Doch Rechenleistung wird knapp. Unternehmen streichen Produkte, Preise steigen und Ausfälle häufen sich.Der rasante Aufstieg der künstlichen Intelligenz bringt eine neue Knappheit hervor. Es fehlt nicht an Ideen oder Kapital, sondern an Rechenleistung, wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet. Der Bedarf wächst schneller als die Infrastruktur und Unternehmen geraten unter Druck. Vor allem sogenannte autonome KI-Systeme treiben die Nachfrage. Diese Programme erledigen Aufgaben selbstständig, vom Programmieren bis zur Terminplanung. Nutzer setzen sie zunehmend im Alltag und im Geschäft ein. Der Ingenieur und Investor Ben Pouladian …Den vollständigen Artikel lesen
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