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Les Mills startet eine bahnbrechende Doku-Serie über die Suche nach den besten Fitnesstrainern der Welt



13.04.2026 / 20:25 CET/CEST

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Eine neue YouTube-Dokumentarserie gewährt einen beispiellosen Einblick in die Welt des Elite-Fitnesssports und zeigt die Leidenschaft, den Druck und die persönlichen Belastungen, denen weltweite Top-Trainer ausgesetzt sind, während sie um ihren Weg zum Ruhm kämpfen. AUCKLAND, Neuseeland, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Die führende Fitnessmarke Les Mills gibt heute die weltweite Einführung von RISE: Search for the Ultimate Trainers bekannt, eine neue YouTube-Dokumentarserie, die den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen der Spitzenleistungen auf höchstem Fitnessniveau gewährt. RISE startet am 13. April auf dem Les Mills YouTube-Kanal und begleitet Elite-Fitnesstrainer bei ihrem Wettstreit um eine der begehrtesten Positionen in der Fitnessbranche: einen Platz im globalen Les Mills-Drehteam. Bei weltweit 100.000 zertifizierten Les Mills-Trainern ist der Wettbewerb hart und die Herausforderung allgegenwärtig. In sechs Episoden, die über zwei Jahre hinweg gedreht wurden, reist die Serie von Neuseeland nach London, Los Angeles, Shanghai, Berlin, Amsterdam, Riad und Stockholm und fängt hochkarätige Auftritte vor Tausenden von Fitnessfans ein. Die Reise gipfelt in Neuseeland, wo sich die letzten Trainer ihren Platz verdienen müssen, indem sie die Workouts filmen, die jede Woche von 7 Millionen Menschen in 23.000 Fitnessstudios weltweit genossen werden. TRAILER FÜR RISE ANSEHEN Doch RISE geht über die Bühne hinaus. Abseits der Scheinwerfer und Menschenmengen zeigt die Serie das Engagement, das nötig ist, um an der Spitze zu bleiben, und dabei Familie, Gesundheit, ständige Reisen und die Anforderungen an die Durchführung der weltweit beliebtesten Gruppen-Workouts unter einen Hut zu bringen. Diese Athleten haben ihr ganzes Leben lang dafür gekämpft, hierher zu gelangen, und in der Welt der Fitness ist die Zugehörigkeit zum Les Mills-Drehteam die ultimative Krönung. Aber können sie sie für sich beanspruchen? RISE begleitet die Teilnehmer durch die Hitze des Gefechts - mit Gastauftritten aktueller Stars und des umfangreichen Support-Teams - und legt dabei einen besonderen Fokus auf acht aufstrebende Trainer: Maggie Cheng (China)

(China) Vili Fifita (Neuseeland)

(Neuseeland) Sebastian Jaramillo (Deutschland)

(Deutschland) Charlotte Ranque (Frankreich)

(Frankreich) Lula Slaughter (USA)

(USA) Kenshin Tani (Japan)

(Japan) Bronté Terrell (GB)

(GB) Marlon Woods (USA) "Fitness ist die Sportart mit den weltweit meisten Teilnehmern, und Trainer sind das Herzstück davon. Doch nur sehr wenige Menschen bekommen jemals mit, was es braucht, um an der absoluten Spitze dieses Berufs zu stehen", sagte Phillip Mills, Geschäftsführer von Les Mills. "Bei RISE geht es um Ehrgeiz, Druck und Leistung auf höchstem Niveau. Diese Trainer sind außergewöhnlich, doch erst die konsequente Erbringung von Spitzenleistungen unterscheidet die Allerbesten vom Rest. Diese Serie zeigt, was es wirklich braucht, um sich einen Platz an der Spitze der Fitnessbranche zu sichern und ihn zu halten, während Tausende dir auf den Fersen sind." Neben der Hauptserie wird Les Mills einen wöchentlichen Begleit-Vodcast namens "RISE Reactions" veröffentlichen, moderiert von Les Mills-Presenter Bas Hollander, mit wechselnden Gästen aus der Show. Das Watchalong-Format bietet Fans und Trainern einen tieferen Einblick in jede Episode, die Leistungen und die Menschen dahinter. "Bei RISE geht es nicht nur darum, wer es ins Team schafft, sondern darum, wie sehr Menschen bereit sind, sich für etwas einzusetzen, an das sie glauben", sagt Bas Hollander, Moderator von RISE Reactions. "Man sieht den Stolz, den sie auf ihre Arbeit haben, den Druck und die Zweifel, die manchmal damit einhergehen, und die Beziehungen, die dem Ganzen zugrunde liegen. Diese Ehrlichkeit macht die Serie so beeindruckend - das ist Fitness, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat." Für Kylie Gates, eine Senior Creative, die jahrzehntelang im Les-Mills-Filmteam tätig war, beleuchtet die Serie die Leidenschaft und Liebe für ihr Handwerk, die Trainer zu Höchstleistungen antreibt. "Hinter jedem großartigen Trainer steht der Wunsch, Menschen für Fitness zu begeistern", fügt Kylie hinzu. "Und was in der Doku-Serie wirklich deutlich wird, ist, dass diese Trainer, egal wie viel sie erreichen, immer noch von dem Sinn für ihre Mission angetrieben werden, der sie dazu inspiriert hat, den Schritt zu wagen und ihren allerersten Kurs zu geben." Gedreht von der preisgekrönten neuseeländischen Produktionsfirma Tomorrowland, läuft RISE: Search for the Ultimate Trainers über sechs Wochen, wobei jede Folge wöchentlich in drei Teilen veröffentlicht wird. Und um den Start von RISE zu feiern, wird Les Mills eine Reihe seiner legendären Workouts kostenlos auf YouTube teilen, damit Millionen weiterer Menschen ihre eigene Fitnessreise beginnen können. Sehen Sie sich RISE ab dem 13. April (16:45 EST) auf dem Les Mills YouTube-Kanal an:

https://www.youtube.com/@lesmills Eine vollständige Pressemappe finden Sie hier INFORMATIONEN ZU LES MILLS Les Mills ist weltweit führend im Bereich Gruppentraining und Entwickler von über 30 Programmen, die in führenden Fitnessstudios auf der ganzen Welt angeboten werden. Das Unternehmen wurde von Les Mills gegründet - einem viermaligen Olympioniken und Nationaltrainer der neuseeländischen Leichtathletikmannschaft -, der 1968 sein erstes Fitnessstudio eröffnete, um das Training der Spitzensportler der breiten Masse zugänglich zu machen. Heute werden Les-Mills-Workouts von 100.000 zertifizierten Trainern in 23.000 Clubs in 110 Ländern sowie über die Streaming-Plattform LES MILLS+ angeboten. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2954715/Les_Mills_RISE.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/les-mills-startet-eine-bahnbrechende-doku-serie-uber-die-suche-nach-den-besten-fitnesstrainern-der-welt-302740818.html



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