Die Präsenz des Unternehmens bei verschiedenen Veranstaltungen umfasst eine Wohltätigkeitskampagne mit dem Stevenage FC und SpecialEffect, den ersten Games for Change London Summit sowie die Vorstellung von Xsolla Agency im Rahmen von Games Meets Music The B-Side

Xsolla, ein weltweit tätiges Handelsunternehmen für Videospiele, hat heute seine Teilnahme am London Games Festival 2026 (13.-19. April) bekannt gegeben, wo es im Laufe der Woche bei verschiedenen Veranstaltungen Aktivitäten rund um die Themen Zugänglichkeit von Spielen, soziale Wirkung und Lizenzierung von Unterhaltungs-IP durchführen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260413184788/de/

Graphic: Xsolla

"Das London Games Festival gehört zu den wichtigsten Wochen im globalen Gaming-Kalender des Vereinigten Königreichs, und dieses Jahr ist Xsolla in all den Bereichen vertreten, die für die Zukunft dieser Branche von Bedeutung sind" so Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Von der Zugänglichkeit von Spielen für jeden durch unsere Zusammenarbeit mit dem Stevenage FC und SpecialEffect über Untersuchungen zu den positiven Auswirkungen von Spielen auf dem Games for Change Summit bis hin zum Zusammenbringen von Entwicklern mit erstklassigen, auf Unterhaltung basierenden IPs durch die Xsolla Agency: Das ist das Ergebnis, wenn ein Handelsunternehmen alle Aspekte der Branche abdeckt und nicht nur die Transaktion."

Stevenage FC x SpecialEffect: Zugänglichkeit in Aktion

Die im März angekündigte Charity-Kampagne von Xsolla, dem Stevenage FC und der britischen Wohltätigkeitsorganisation SpecialEffect gewinnt im Vorfeld des Festivals weiter an Dynamik. Im Rahmen der Partnerschaft spendete Xsolla Trikots für das Spiel des Stevenage FC gegen Blackpool am Ostermontag, 6. April. SpecialEffect war als Hauptsponsor auf den Trikots zu sehen. Der Erlös aus dem Trikotverkauf, der von Xsolla um denselben Betrag aufgestockt wird, wird bis zu 50 barrierefreie Gaming-Setups für Spieler mit Handicap finanzieren, die vom spezialisierten Bewertungsteam von SpecialEffect zur Verfügung gestellt werden. Die Kampagne unterstreicht das Engagement von Xsolla, Spiele für jedermann zugänglich zu machen, damit jeder daran Freude haben kann.

Für weitere Informationen über die Charity-Kampagne besuchen Sie bitte: https://xsolla.pro/charity-campaign.

Games for Change London Summit: Auswirkungen auf die reale Welt rücken in den Mittelpunkt

Die Partnerschaft wird während des ersten Games for Change London Summit am Mittwoch, 15. April, im Leonardo Royal Hotel London Tower Bridge vorgestellt. Stuart Dinsey, Chair von Curve Games und Board Member des FC Stevenage, sowie Liam Lawler, Partnerships Manager bei SpecialEffect, werden zusammen mit Berkley Egenes von Xsolla an einem Kamingespräch mit dem Titel "The Beautiful Games: How Two Playful Communities Teamed Up for Real-World Impact" teilnehmen. Sie werden dabei der Frage nachgehen, welche positiven Auswirkungen die Zusammenführung von Fußball- und Gaming-Communities auf Spieler mit Handicap haben kann.

Der Games for Change London Summit ist die erste UK-Ausgabe des international angesehenen Games for Change-Programms, das seit mehr als 20 Jahren das Potenzial von Spielen und immersiven Medien für soziale, kulturelle und pädagogische Veränderungen propagiert. Der eintägige Gipfel, der von George Osborn, dem Herausgeber von Video Games Industry Memo, kuratiert wird, bringt Spieleentwickler, Lehrkräfte, Forscher, Förderer und soziale Innovatoren aus dem Vereinigten Königreich, Europa und darüber hinaus zusammen, um gemeinsam Möglichkeiten zu erkunden, wie Spiele zu positiven Veränderungen beitragen können. Als Referenten werden Vertreter von Roblox, LEGO, Supercell, UNICEF, Ubisoft, Jagex, Tencent und anderen Unternehmen erwartet.

Für weitere Informationen zum Games for Change London Summit besuchen Sie bitte: https://games.london/g4clondon/

Xsolla Agency auf der Games Meets Music: The B-Side: Unterhaltungsbasierte IP-Lizenzierung für Spieleentwickler

Am Donnerstag, 16. April, wird Egenes im 21Soho in London auf der Games Meets Music The B-Side auftreten, einer internationalen Handelsveranstaltung, auf der sich führende Vertreter der Musik- und Unterhaltungsbranche treffen. Egenes wird dort erläutern, wie Xsolla Agency, der im März 2026 eingeführte umfassende Service des Unternehmens, Spieleentwickler mit hochwertigem geistigem Eigentum aus dem Unterhaltungsbereich verbindet. Xsolla Agency vereinfacht den Zugang zu Unterhaltungslizenzen durch von Experten geführte Verhandlungen und etablierte Beziehungen in der Branche und bietet erschwingliche, auf Monetarisierung fokussierte Deals, die den ROI maximieren sollen. Strategische IP-Partnerschaften erhöhen die Auffindbarkeit, senken die Kosten für die Nutzerakquise und führen durch wirkungsvolle LiveOps-Events und Werbekampagnen zu höheren Ausgaben der Spieler.

Der Service wird durch dieselbe globale Handelsinfrastruktur unterstützt, von der bereits mehr als 1.500 Spieleentwickler in über 200 Regionen profitieren. Er umfasst globale Zahlungsabwicklung mit mehr als 1.000 Zahlungsmethoden, Distribution und Plattformaktivierung sowie auf Kreative zugeschnittene Tools für Datenmanagement, Betrugsbekämpfung und Compliance-Support. Seit Neuestem können auch Filmemacher und Musiker die operativen Dienste nutzen. So können Kreative aus der gesamten Unterhaltungsbranche eine globale Reichweite erzielen, verschiedene Zielgruppen ansprechen und nachhaltig Einnahmen generieren, ohne eine komplexe interne Infrastruktur aufbauen zu müssen.

Das nach seinem erfolgreichen Debüt erneut stattfindende Event Games Meets Music: The B-Side setzt sich intensiv mit der Schnittstelle zwischen Musik und Gaming auseinander von Synchronisationslizenzen, die viel Zeit in Anspruch nehmen und hohe Kosten verursachen, bis hin zu unerschlossenen Einnahmequellen durch In-Game-Musik. Mit dabei sind Referenten von PRS for Music, der Warner Music Group, King, Ubisoft, Hospital Records, Rare und anderen.

Für weitere Informationen über Xsolla Agency besuchen Sie bitte: https://xsolla.pro/agency

Um mehr über Xsollas Teilnahme an den verschiedenen Veranstaltungen des London Games Festival zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://xsolla.pro/LondonGamesFestival

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 60 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

Über Games for Change

Games for Change (G4C) unterstützt seit 2004 Spieleentwickler und Innovatoren dabei, durch Spiele und immersive Medien, die Menschen beim Lernen unterstützen, ihre Communities voranbringen und die Welt zu einem besseren Ort machen, echte Veränderungen in der realen Welt zu bewirken. G4C kooperiert mit Technologie- und Spieleunternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen und Regierungsbehörden, um Weltklasse-Veranstaltungen, öffentliche Arcade-Hallen, Designwettbewerbe und Jugendprogramme zu organisieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter gamesforchange.org

Über SpecialEffect

Die im Vereinigten Königreich ansässige Wohltätigkeitsorganisation SpecialEffect will Spaß und Teilhabe in das Leben von Menschen mit körperlichen Handicaps zurückbringen, indem sie ihnen hilft, Videospiele zu spielen. Ihr spezialisiertes Bewertungsteam passt Technologien an oder modifiziert diese, um wirklich individuelle Gaming-Steuerungskonfigurationen zu entwickeln und zu verleihen, damit Menschen jeden Alters die von ihnen geliebten Spiele entsprechend ihren Fähigkeiten spielen können. Alle Unterstützungsleistungen sind völlig kostenlos. Erfahren Sie mehr unter specialeffect.org.uk

Über Stevenage FC

Der im Jahr 1976 gegründete Stevenage Football Club ist ein Profifußballverein aus Hertfordshire, England. Derzeit spielt der Verein in der EFL League One. Der Stevenage FC blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte auf und neben dem Platz zurück und ist bekannt für seinen starken Community-Fokus sowie seine leidenschaftliche Fangemeinde. stevenagefc.com

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Derrick Stembridge

Vice President Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com