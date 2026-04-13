© Foto: Dall-EOracle überrascht mit starkem KI-Fortschritt und lässt die Aktie zweistellig steigen. Doch während die Plattform Milliarden spart, warnen Kreditmärkte vor wachsender Verschuldung. Anleger stehen vor einem Dilemma.Die Aktie von Oracle hat nach zuletzt schwacher Entwicklung ein überraschendes Comeback hingelegt. Zum Wochenstart ging es für die Papiere des Softwarekonzerns rund 12 Prozent aufwärts. Auslöser war ein Auftritt auf dem Oracle Customer Edge Summit, bei dem der Konzern Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz präsentierte und damit neue Fantasie für Investoren weckte. Im Fokus stand die Plattform "Oracle Utilities Opower", die inzwischen rund 44,6 Millionen Haushalte in Nordamerika …Den vollständigen Artikel lesen
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