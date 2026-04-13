NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Telefonkonferenz mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die jüngsten Auslieferungszahlen stimmten mit seiner Einschätzung überein, dass Mercedes Probleme bekommen könnte, in China mit dem Wettbewerb Schritt zu halten, schrieb Tom Narayan am Montag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:21 / EDT

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