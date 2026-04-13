NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Aussagen des Autobauers im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Analysten anlässlich der anstehenden Quartalszahlen seien etwas konstruktiver gewesen als von ihm gedacht, schrieb Philippe Houchois in einem Kommentar am Montag. Dies gelte vor allem für die Margen im Van-Geschäft./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007100000
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