FALC Immobilien arbeitet künftig mit DocEstate zusammen, um Immobilienmaklern den Zugang zu rechtssicheren digitalen Behördenauskünften zu erleichtern. Dazu bettet FALC Immobilien den entsprechenden Service von DocEstate in die IT-Umgebung ein. Die FALC Immobilien GmbH & Co. KG und die DocEstate GmbH starten eine Partnerschaft, um Immobilienmakler künftig mit rechtssicheren digitalen Behördenauskünften zu unterstützen. Im Rahmen der Kooperation integriert FALC Immobilien den Service von DocEstate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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