Die US-Börsen haben am Montag eine beeindruckende Kehrtwende vollzogen. Trotz der offiziell in Kraft getretenen Seeblockade in der Straße von Hormuz setzen die Anleger auf eine diplomatische Lösung. Der S&P 500 stieg um 1,02 Prozent auf 6.886 Punkte und hat damit sämtliche Kursverluste seit Ausbruch des Konflikts mit dem Iran wieder aufgeholt. Auch der Nasdaq 100 kletterte um 1,06 Prozent nach oben, während der Dow Jones 301 Punkte zulegte.Die Stimmung drehte ins Positive, nachdem US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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