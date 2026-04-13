Exklusive Partnerschaft zur Erweiterung des Lidl Connect-Angebots

Echte mobile Freiheit: Maximale Flexibilität durch unkomplizierte, digitale und erschwingliche Mobilfunktarife

Partnerschaft eröffnet neue Wachstumschancen für etablierte Telekommunikationsanbieter

1GLOBAL, ein Wegbereiter im Bereich globaler Telekommunikationslösungen, und die Unternehmen der Schwarz-Gruppe, einer der weltweit führenden Einzelhandelsgruppen, gehen eine umfassende strategische Partnerschaft ein. Zu diesem Zweck erwerben die Unternehmen der Schwarz-Gruppe eine Beteiligung von 9,9 Prozent an 1GLOBAL. In den nächsten fünf Jahren wird das Unternehmen als exklusiver Technologiepartner für mobile Konnektivität tätig sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260413273896/de/

This exclusive partnership between 1GLOBAL and Lidl will enable new telecommunications offerings.

Vor diesem Hintergrund werden 1GLOBAL und Lidl, einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler Europas, die digitale Transformation auf dem Telekommunikationsmarkt voranbringen. Mithilfe von Lidl Connect und Lidl Plus werden die beiden Unternehmen gemeinsam landesweite Konnektivitätsdienste in Lidl-Märkten einführen.

Partnerschaft ermöglicht neue Telekommunikationsangebote von Lidl

In Zusammenarbeit mit 1GLOBAL erfüllt Lidl ein zentrales Bedürfnis von Nutzern im Telekommunikationsbereich: leicht zugängliche, flexible und erschwingliche Konnektivität von höchster Qualität ohne langfristige Vertragsbindungen. Kern der Partnerschaft ist: Lidl wird selbst zum Mobile Virtual Network Operator (MVNO) und ist damit in der Lage, seinen Kunden eigenständig Mobilfunkdienste anzubieten. Lidl wird gemeinsam mit 1GLOBAL Partnerschaften mit lokalen Mobilfunkbetreibern eingehen, um flexibel auf regionale Anforderungen reagieren zu können.

Gemeinsam transformieren 1GLOBAL und Lidl die Branche und erweitern den Telekommunikationsmarkt: Etablierte Netzbetreiber profitieren als Partner von Lidls Reichweite, Wachstum und höherer Netzauslastung, während Lidl die Kundenakquise und den Kundenservice übernimmt. Als vollständig regulierter Telekommunikationsanbieter stellt 1GLOBAL die technische Plattform sowie Telekommunikationslizenzen und Partnerschaften mit Mobilfunknetzbetreibern in zwölf Ländern bereit. In Zukunft soll diese Präsenz auf mehr als 30 Länder ausgeweitet werden.

Zudem umfasst die strategische Partnerschaft die Entwicklung innovativer Telekommunikationslösungen auf Basis von STACKIT, der Cloud-Lösung der Schwarz-Gruppe. Die Datensouveränität, insbesondere im Hinblick auf die sichere Verarbeitung von Kundendaten, hat hier höchste Priorität.

Hakan Koç, Gründer und CEO von 1GLOBAL, erklärt: "Lidl teilt unsere Vision: Wir wollen die mobile Kommunikation für Millionen von Menschen so intuitiv, flexibel und digital wie möglich gestalten. Unsere Technologie konzentriert sich auf digitale Angebote, die speziell auf die Bedürfnisse von Nutzern und ihre vielfältigen Geräte zugeschnitten sind. So wollen wir den technologischen Wandel auf dem globalen Telekommunikationsmarkt im besten Interesse der Menschen erfolgreich gestalten."

Julian Beer, Executive Vice President Einkauf bei Lidl International: "Wir demokratisieren die Mobilkommunikation. Einfach, kostengünstig und von höchster Qualität. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit 1GLOBAL. Diese Partnerschaft versetzt uns in die Lage, selbst als MVNO tätig zu werden. Damit setzen wir neue Maßstäbe und machen bezahlbare Mobilkommunikation für unsere Kunden einfacher denn je. Mithilfe modernster Technologie können wir den Erwartungen von Millionen von Kunden an eine unkomplizierte Konnektivität ihrer Endgeräte gerecht werden. Dank unserer Reichweite mit weit über 12.000 Filialen und mehr als 100 Millionen Kunden in unserer Lidl Plus-Treue-App schaffen wir eine attraktive Plattform für etablierte Telekommunikationsanbieter."

Synergie von Kunden- und Marktvorteilen

Seit 2015 bietet Lidl Prepaid-Mobilfunktarife über Lidl Connect an. Im Zuge der Zusammenarbeit mit 1GLOBAL wird auch Lidl Plus die digitale Kundenkarte von Lidl eine zentrale Rolle übernehmen. Lidl Plus ist in allen europäischen Lidl-Ländern verfügbar. Für Millionen von Menschen ist Lidl ein vertrauenswürdiger Partner im Alltag. Das Angebot wird künftig auch einen günstigen, hochwertigen Mobilfunkvertrag ohne langfristige Bindung sowie die Möglichkeit umfassen, die Dienste bequem über die Lidl Plus-App zu verwalten.

"Mit diesem Schritt entwickeln wir unsere Treue-App konsequent zu einem Lifestyle-Begleiter für unsere Kunden weiter und schaffen mit erschwinglicher Konnektivität ein Angebot, das für die ganze Familie relevant ist. Dies werden wir nahtlos in unser Kerngeschäft integrieren", so Julian Beer.

Über Lidl

Lidl gehört zur Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm und zählt zu den führenden Lebensmitteleinzelhandelsketten in Deutschland und Europa. Lidl betreibt derzeit rund 12.600 Filialen und mehr als 230 Warenverteil- und Logistikzentren in 31 Ländern und beschäftigt über 382.400 Mitarbeiter.

Bei Lidl legen wir Wert auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen den Betriebsalltag in den Filialen, den regionalen Verteilzentren und der nationalen Zentrale.

In seinem täglichen Geschäftsbetrieb übernimmt Lidl Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt. Für Lidl bedeutet Nachhaltigkeit, sein Qualitätsversprechen jeden Tag aufs Neue einzulösen.

Leistung, Respekt, Vertrauen, Bodenständigkeit und Zusammenhalt sind die Unternehmenswerte von Lidl, die den Kern unserer Unternehmenskultur prägen, unser tägliches Handeln bestimmen und die Grundlage für unseren unternehmerischen Erfolg bilden.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Lidl einen Filialumsatz von 132,1 Milliarden Euro. Die Unternehmen der Schwarz-Gruppe verbuchten im Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro.

Über 1GLOBAL: Führende digitale Transformation in der Telekommunikation

1GLOBAL ist ein technologieorientierter globaler Mobilfunkanbieter, der Unternehmen weltweit dabei unterstützt, das gesamte Wachstumspotenzial der mobilen Konnektivität auszuschöpfen. Dank einer führenden Telekommunikationstechnologieplattform, einem umfassenden Paket weltweit gültiger Lizenzen sowie privilegiertem Zugang zum Telekommunikations-Großhandelsmarkt ist 1GLOBAL optimal aufgestellt, um nahtlose Lösungen für die mobile Konnektivität zu liefern. 1GLOBAL betreut weltweit führende Banken, Konzerne und digital orientierte Unternehmen darunter Neobanken, Reiseunternehmen und Einzelhandelskonzerne und vernetzt mehr als 60 Millionen Geräte weltweit.

Auch 2025 wuchs 1GLOBAL weiterhin profitabel und erzielte einen Umsatz von 203 Millionen US-Dollar sowie einen Gewinn von 26 Millionen US-Dollar. Das Jahr war geprägt von einer starken Nachfrage nach 1G Connect Travel, der Erweiterung von Unternehmens- und Compliance-Lösungen und fortgesetzten Investitionen in die eSIM-Technologie. In Zukunft wird sich 1GLOBAL darauf konzentrieren, die landesweite Netzabdeckung auszubauen, seine MVNO-Präsenz zu verstärken und seine Technologieplattform zu skalieren, um weiterhin ein nachhaltiges und profitables Wachstum zu realisieren.

1GLOBAL wurde 2022 von den erfahrenen Tech-Gründern und Unternehmern Hakan Koç und Pyrros Koussios gegründet und ist ein europäischer Technologieführer, der die digitale Transformation auf dem globalen Telekommunikationsmarkt vorantreibt. Das Unternehmen ist in 12 Ländern als vollständig regulierter Mobilfunk-Discounter ("MVNO") und in weiteren 28 Ländern als regulierter Telekommunikationsanbieter tätig. 1GLOBAL hat seinen Sitz in den Niederlanden und unterhält weltweit führende Forschungs- und Entwicklungszentren in Lissabon, Berlin und São Paulo. Das Unternehmen beschäftigt fast 500 Fachkräfte in 15 Ländern.

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