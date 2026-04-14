Airship beschleunigt KI-Strategie; Ankündigung größerer Erweiterung und Verbesserungen an der KI-Agenten-Flotte zwecks Optimierung von Kampagnen und kanalübergreifenden Erfahrungen

Bei der Elevate'26 in Orlando hat Airship, das auf mobile Kundenerlebnisse spezialisierte Unternehmen, eine größere Erweiterung und Verbesserungen an seiner KI-Agenten-Flotte angekündigt der weltweit ersten Flotte gründlich instruierter, getesteter und trainierter KI-Agenten, die kontinuierliche Zieloptimierung fördern und messbare Ergebnisse liefern soll. In diesem Rahmen wird der Campaigns-KI-Agent eingeführt, mit dem Teams die Kampagneneinrichtung optimieren, die Produktion skalieren und den Erhalt von Ergebnissen beschleunigen können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260413015054/de/

Airship's AI Agent Fleet is the world's first grounded, tested and trained multi-agent fleet designed to drive continuous goal optimization and deliver measurable results, without requiring developer resources.

Diese Ankündigung kommt zu einen Zeitpunkt, zu dem sich Produkt-, Marketing- und Wachstumsteams schwer tun, personalisierte Kampagnen zu erstellen und Wachstumsexperimente in großem Maßstab durchzuführen. Airship integriert vereinheitlichte Kundendaten und kanalübergreifende Orchestrierung, um Teams in die Lage zu versetzen, durch intuitive Gespräche in natürlicher Sprache ihre Erkenntnisse aufzubereiten und Kampagnen zu verwalten, und gleichzeig eine kontinuierliche, zielorientierte Optimierung zu ermöglichen. Die KI-Agenten von Airship, die ganz ohne Entwicklereingriff arbeiten, optimieren Arbeitsabläufe, um Verzögerungen in der Roadmap zu eliminieren. Dadurch werden aus monatelangen Projekten innerhalb weniger Stunden messbare Ergebnisse.

"Airship liefert die erste Unternehmensplattform mit mehreren integrierten Agenten für Automatisierung im großen Maßstab", sagte Brett Caine, Chief Executive Officer von Airship. "Unsere agentische KI bringt Unternehmen heute einen Mehrwert und fördert die nächste Generation der Kundenerfahrung. Unsere marktweit erste, zweckbestimmte Agenten-Flotte optimiert proaktiv im Hinblick auf Ihre Ziele, indem sie KI zu einem greifbaren Wachstumsmotor macht. In den kommenden Monaten werden wir unsere Innovation weiter vorantreiben, damit unsere Kunden an der Spitze der agentischen KI-Entwicklung bleiben."

Spezialisierte Agenten, die zusammenarbeiten

"Die Konzeption der KI-Agenten-Flotte von Airship war ein entschlossener Schritt in Richtung eines Systems mit mehreren Agenten, in dem spezialisierte Agenten auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten", sagte Mike Herrick, Chief Technology Officer von Airship. "Mit dem neuen Campaigns-KI-Agenten haben wir die Lücke zwischen Strategie und Ausführung geschlossen. Das ist eine Infrastruktur auf Unternehmensniveau, die die schwierige Aufgabe der Analyse und Ausführung automatisiert und gleichzeitig ein bewusstes Human-in-the-Loop-Modell beibehält, um Markensicherheit und strategische Übersicht sicherzustellen."

Campaigns-KI-Agent (Neu) : Automatisiert und beschleunigt den Übergang vom Kampagnenauftrag zur Ausführung über eine optimierte Gesprächsschnittstelle, die es den Benutzern ermöglicht, schnell und präzise ausgereifte, markenkonforme, kanalübergreifende Erfahrungen per App, SMS, Push-Nachricht, E-Mail und App-Weberlebnisse zu lancieren und zu skalieren.

: Automatisiert und beschleunigt den Übergang vom Kampagnenauftrag zur Ausführung über eine optimierte Gesprächsschnittstelle, die es den Benutzern ermöglicht, schnell und präzise ausgereifte, markenkonforme, kanalübergreifende Erfahrungen per App, SMS, Push-Nachricht, E-Mail und App-Weberlebnisse zu lancieren und zu skalieren. Native Experience-KI-Agent (Verbessert) : Erstellt native App- und Web-Erlebnisse dialogorientiert aus Textbeschreibungen oder hochgeladenen Bildern. Er ersetzte starre Vorlagen durch zusammenstellbare Layouts, sodass Teams Formulare, Umfragen und interaktive Inhalte auf einem einzigen Bildschirm kombinieren können, ohne Code schreiben zu müssen. Durch das Rendering nativer UI-Komponenten zur Laufzeit sorgt der Agent dafür, dass jede Interaktion automatisch an die Geräteeinstellungen und Zugangserfordernisse des Benutzers angepasst wird.

: Erstellt native App- und Web-Erlebnisse dialogorientiert aus Textbeschreibungen oder hochgeladenen Bildern. Er ersetzte starre Vorlagen durch zusammenstellbare Layouts, sodass Teams Formulare, Umfragen und interaktive Inhalte auf einem einzigen Bildschirm kombinieren können, ohne Code schreiben zu müssen. Durch das Rendering nativer UI-Komponenten zur Laufzeit sorgt der Agent dafür, dass jede Interaktion automatisch an die Geräteeinstellungen und Zugangserfordernisse des Benutzers angepasst wird. Journeys-KI-Agent (Verbessert): Produktmanager und Vermarkter können jetzt komplexe, kanalübergreifende Journeys über eine einfache Gesprächsschnittstelle erstellen und verfeinern. Der Agent schließt auf einzigartige Weise die Lücke zwischen Sessions und macht genau dort weiter, wo ein Benutzer aufgehört hat, um eine nahtlose, persistente Erfahrung sicherzustellen

Produktmanager und Vermarkter können jetzt komplexe, kanalübergreifende Journeys über eine einfache Gesprächsschnittstelle erstellen und verfeinern. Der Agent schließt auf einzigartige Weise die Lücke zwischen Sessions und macht genau dort weiter, wo ein Benutzer aufgehört hat, um eine nahtlose, persistente Erfahrung sicherzustellen Recommendations-KI-Agent : Stützt sich auf Echtzeitdaten der Zielgruppe und analysiert die Kundenbewegung im Zeitverlauf, um unter Berücksichtigung der spezifischen Umsetzungsziele die beste nächste Maßnahme zu empfehlen.

: Stützt sich auf Echtzeitdaten der Zielgruppe und analysiert die Kundenbewegung im Zeitverlauf, um unter Berücksichtigung der spezifischen Umsetzungsziele die beste nächste Maßnahme zu empfehlen. ?? Accessibility-KI-Agent: Prüft und meldet automatisch Korrekturen in digitalen Erfahrungen hinsichtlich wichtiger Standards wie den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) und der EU-Barrierefreiheitsrichtlinie.

Prüft und meldet automatisch Korrekturen in digitalen Erfahrungen hinsichtlich wichtiger Standards wie den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) und der EU-Barrierefreiheitsrichtlinie. Brand Guidelines-KI-Agent: Fungiert als unermüdlicher Markenverantwortlicher. Er prüft automatisch jeden KI-generierten Entwurf gegen die Stimme, den Ton und die visuelle Identität eines Unternehmens.

Weitere Informationen zur KI-Agenten-Flotte von Airship finden Sie in diesem Blog-Post.

Erleben Sie die Zukunft der agentischen KI

Als einer der Hauptsponsoren der Elevate'26 zeigt Airship exklusive Live-Vorführungen dieser zieloptimierten Arbeitsabläufe. Teilnehmende erleben hautnah mit, wie die KI-Agenten von Airship Unternehmensanforderungen interpretieren, um leistungsstarke Entwürfe zu erstellen, und wie die integrierte Agenten-Flotte einen kontinuierlichen, autonomen Test- und Verbesserungskreislauf verwaltet.

ÜBER AIRSHIP

Airship ist die einzige Mobile-first-Kundenerlebnisplattform, die die erste zweckbestimmte Live-KI-Agenten-Flotte für CX liefert. Seit mehr als 15 Jahren bereitet Airship den Weg für mobile Innovation von der Erfindung der ersten Push-Benachrichtigung über die erste mobile Bordkarte und die erste Live-Aktivität bis hin zur ersten intelligenten Agenten-Flotte. Tausende große weltweite Marken vertrauen darauf, dass Airship einheitliche kanalübergreifende Erfahrungen und orchestrierte Journeys bietet, die messbare Ergebnisse im großen Maßstab fördern.

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