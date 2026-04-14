Ob zivil oder militärisch: Drohnen verändern die Welt massiv. Die Ukraine und der Iran sind wohl derzeit die besten Beispiele, wie diese Technologie den modernen Krieg dominiert. Die Großmächte straucheln. Die Panzerhersteller zittern. Doch Drohnen durchdringen auch immer mehr die zivile Gesellschaft; ein Trend, der kaum noch aufzuhalten ist. Global Market Insights schätzt, dass der Weltmarkt bis 2035 auf über 66 Mrd. USD steigen wird. Für dieses Jahr gehen aktuelle Schätzungen von lediglich rund 20 Mrd. USD aus. Volatus Aerospace gehört zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit einem vollen Auftragsbuch im Rücken befindet sich das Unternehmen auf Wachstumskurs. Daher sollten auch Anleger einen Blick auf die Aktie werfen, zumal sich aktuell eine Einstiegschance bietet.Den vollständigen Artikel lesen ...
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