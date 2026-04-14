In der vergangenen Woche kam es zu einigen Insider-Transaktionen an den Börsen. Diese beliebten Aktien wurden jetzt im Hintergrund ge- und verkauft und das bedeutet es für die Performance. Wenn Insider Aktien kaufen oder verkaufen, dann gilt das meist als ein sehr wichtiges Signal für Investoren. So wird den Managern, die die Transaktion ausführen, meist nachgesagt, dass sie mehr Informationen als der Markt hätten, weswegen die Aktion häufig als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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