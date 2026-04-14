© Foto: DALL-EEin Nebenwert wird plötzlich zum Börsenstar: Der französische Maschinenbauer zündet den Turbo und könnte mit einer neuen Schlüsseltechnologie für die Halbleiter-Branche vor einem echten Durchbruch stehen. Es sind Zahlen, die selbst erfahrene Börsianer aufhorchen lassen: Die Aktie von Riber S.A. hat innerhalb weniger Tage eine spektakuläre Rallye hingelegt. Über 100 Prozent Kursplus in nur fünf Handelstagen, dazu ein Anstieg von rund 157 Prozent seit Jahresbeginn. Ein Tempo, das selbst im technologiegetriebenen Halbleitersektor Seltenheitswert hat. Auslöser dieser Dynamik sind gleich mehrere Faktoren. Zum einen überzeugte das Unternehmen mit starken Jahreszahlen für 2025. Mit einem …Den vollständigen Artikel lesen
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