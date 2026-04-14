DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. April

=== *** 00:01 DE/Deutsche Lufthansa AG, Fortsetzung des Streiks der Piloten bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update 1H 08:00 DE/Tonies SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (15:00 Telefonkonferenz) *** 08:00 DE/Großhandelspreise März 08:00 DE/Insolvenzen Januar 10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Jahrespressekonferenz 10:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Pressekonferenz zu geldpolitischen und ökonomischen Themen 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt April *** 11:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen 1Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q *** 13:30 NL/Airbus SE, HV *** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close Call 1Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Erzeugerpreise März PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% zuvor: +0,5% gg Vm *** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick *** 16:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in University of Virginia (17:30 Teilnahme an Roundtable) 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht 17:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Wiedergabe aufgezeichneter Konversation bei Forum Confcommercio *** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 1Q 18:00 US/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an Diskussionsforum der Columbia University *** 23:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat beim Frühjahrsgipfel des Bretton Woods Committee *** - CN/Handelsbilanz März PROGNOSE: +113 Mrd USD zuvor: k.A. Exporte PROGNOSE: +8,0% gg Vj zuvor: k.A. Importe PROGNOSE: -7,0% gg Vj zuvor: k.A. ===

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April 14, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)

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