© Foto: Tatsuo Makino - Jiji PressAsiens Börsen legen zu, weil Anleger auf ein Abkommen zwischen Washington und Teheran hoffen. Doch ausgerechnet Chinas Exportdaten bremsen die Euphorie. Droht der nächste Dämpfer?Die Börsen in Asien starten freundlich in den heutigen Handelstag - der Grund: Die Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran treibt die Märkte an, obwohl Washington im Streit um die Straße von Hormus den Druck auf Teheran weiter erhöht. Besonders stark zeigte sich der südkoreanische Kospi, der zeitweise um mehr als drei Prozent zulegte. Auch der Nikkei in Japan sprang kräftig an, ebenso legten der Hang Seng in Hongkong und Australiens Leitindex zu. Nur Indiens Nifty fiel aus dem Rahmen und …Den vollständigen Artikel lesen
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