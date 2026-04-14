Gestern Abend gab es wieder einmal Erleichterung an den Börsen: Denn Donald Trump hat sich nach den am Wochenende gescheiterten diplomatischen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran erneut zu Wort gemeldet. Demnach will die Regierung in Teheran wieder verhandeln. Er erklärte: "Ich kann Ihnen sagen, dass wir von der anderen Seite angerufen wurden."Laut Trump will die Gegenseite "einen Deal machen" - und zwar unbedingt. Bislang hat es aus Teheran keine offizielle Stellungnahme zu den jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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