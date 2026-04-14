DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PRIVATE CREDIT - Die Finanzbranche rüstet sich für weitere Wetten auf den Sektor Private Credit. Noch in dieser Woche will S&P mit dem CDX Financial einen CDS-Index handelbar machen, der rund 25 Werte von US-Vehikeln enthält. Credit Default Swaps (CDS) funktionieren als Absicherung gegen Ausfallrisiken. Ihre öffentlichen Notizen dienen dabei als Seismograf, wie risikoreich ein Sektor von den Finanzprofis eingeschätzt wird. Bei dünner Liquidität sind sie aber auch anfällig für Manipulation durch einige wenige Marktteilnehmer. Häufig sind erhöhte CDS-Werte aber ein gutes Signal für Marktrisiken, so wie bei Oracle, als deren Kapitalverpflichtungen für KI-Datenzentren sehr hoch gingen. Oracle steuerte dann mit Entlassungen gegen, und es wurden einzelne Projekte verschoben. (Börsen-Zeitung)

RÜSTUNGSFINANZIERUNG - Banken in Frankreich finanzieren die heimische Verteidigungsindustrie stärker. So haben die sechs größten Bankengruppen des Landes Unternehmen aus der Rüstungsbranche im letzten Jahr nach Angaben des Bankenverbandes Fédération bancaire française (FBF) Kredite in Höhe von mehr als 46,6 Milliarden Euro gewährt. Das sind 25 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zu 2021, dem Jahr vor Ausbruch des Ukraine-Krieges, stellt das sogar eine Steigerung von 75 Prozent dar, wobei dabei nur die Zahlen von vier der sechs größten Banken berücksichtigt werden konnten. (Börsen-Zeitung)

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April 14, 2026 00:29 ET (04:29 GMT)

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