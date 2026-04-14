Halbleiter treiben KI, Cloud und die nächste Tech-Welle. Intel sorgt mit Projekten rund um Elon Musks Firmen für Fantasie, AMD liefert starke Leistungswerte im KI-Rennen. So können Anleger breit gestreut vom Chip-Boom profitieren. Halbleiter sind längst kein Nischenthema mehr, sondern der Rohstoff der digitalen Welt: KI, Cloud, Rechenzentren, Smartphones, autonomes Fahren - ohne Silizium läuft hier buchstäblich nichts. Und wie groß die Ambitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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