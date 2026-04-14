Nachdem der Kurs der Circle-Aktie zuletzt unter Druck geraten ist und eine Korrekturphase durchlaufen hat, zeigt sich nun eine Gegenbewegung von über +12%. Die Erholung bringt neues Momentum in den Chart, nachdem wichtige Unterstützungen getestet wurden. Die Dynamik hat sich kurzfristig verbessert. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Circle-Aktie Der Circle-Kurs zeigt zum Wochenstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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