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Dow Jones News
14.04.2026 07:27 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Seoul 3,5% fester auf Rekordhoch

DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Seoul 3,5% fester auf Rekordhoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien folgen am Dienstag der festeren Vorgabe der Wall Street. Für Zuversicht sorgt, dass zwischen den Verhandlungsparteien USA und Iran trotz des Abbruchs der Friedensgespräche offenbar weiter Kontakt besteht. Der vom Verhandlungsort Islamabad abgereiste US-Präsident Vance sagte, dass ein Abkommen zwischen Washington und Teheran weiterhin möglich sei. Seine Äußerungen erfolgten wenige Stunden, nachdem die USA Maßnahmen ergriffen hatten, um Schiffe daran zu hindern, iranische Häfen in der Straße von Hormus zu betreten oder zu verlassen, also nach dem Iran ihrerseits die wichtige Schiffspassage zu sperren in dem Versuch, sie von einem iranisch kontrollierten Engpass in einen amerikanisch kontrollierten zu verwandeln.

Für Kauflaune an den Börsen sorgt vor allem, dass sich die Lage bei den Ölpreisen trotz der Entwicklung um die Straße von Hormus wieder etwas beruhigt hat. Brent-Öl kostet am Dienstag im asiatischen Geschäft rund 98 Dollar. Das sind rund 5 Dollar weniger als am frühen Montag.

Klarer Tagesfavorit ist die Börse in Seoul. Der stark technologielastige Kospi macht einen Satz um 3,5 Prozent nach oben und markiert ein Rekordhoch. Antreiber sind die Technologieschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix mit Gewinnen von 3,9 und 7,9 Prozent. SK Hynix markieren damit ein Rekordhoch. Laut Händlern beflügelt neuer Zuversicht hinsichtlich der Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz. Dazu sorge für Rückenwind, dass die Aktie des US-Speicher-Konkurrenten und Entwicklungspartners SanDisk in den Nasdaq-100 aufgenommen werde. Letzteres führe üblicherweise zu Zuflüssen passiver Fonds.

In Tokio verbessert sich der Topix um 0,7 Prozent. Auch hier setzen viele Akteure auf Aktien aus dem Technologie-Bereich. Advantest verteuern sich um über 8 Prozent, die Aktie des Technologieinvestors Softbank schießt sogar um über 11 Prozent nach oben.

An den chinesischen Börsen geht es mit Aufschlägen von bis zu 0,6 Prozent etwas ruhiger zu. Hier bremsen durchwachsen ausgefallene Handelsdaten etwas. Während sich die Importe im März stärker als erwartet verbesserten, fiel der Anstieg bei den Exporten deutlich niedriger als von Ökonomen erwartet aus.

Im australischen Sydney gewinnt das Marktbarometer 0,6 Prozent. Für die Rohstoffaktie BHP geht es um 3,4 Prozent nach oben. Treiber ist ein Bloomberg-Bericht, wonach China erwägen soll, einige Beschränkungen für Eisenerzlieferungen des Bergbauunternehmens in das Land zu lockern. Sollte sich dies bestätigen wäre es ein Entgegenkommen in einem monatelangen Handelsstreit zwischen dem weltweit größten Bergbauunternehmen und dem größten Eisenerzverbraucher der Welt. Der Bericht folgt auch auf Meldungen, wonach BHPs designierter CEO Brandon Craig chinesische Beamte in Peking getroffen haben soll. Die Kurse der BHP-Wettbewerber Rio Tinto und Fortescue gewinnen je 1,5 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.978,00  +0,6    +3,0      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.922,73  +0,7    +9,9      08:00 
Kospi (Seoul)       6.013,05  +3,5   +42,7      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.770,40  +0,4    +0,5      10:00 
Shanghai-Composite     4.010,45  +0,6    +1,0      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.012,65  +0,6    +7,9      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   7.672,04  +2,3   -11,3      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.692,19  +0,7    +0,8      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mo, 09:07 % YTD 
EUR/USD           1,1766  +0,1   1,1757     1,1687  +0,2 
EUR/JPY           187,20  -0,1   187,47     186,64  +1,7 
EUR/GBP           0,8703  +0,0   0,8702     0,8713  -0,1 
USD/JPY           159,08  -0,2   159,44     159,67  +1,6 
USD/KRW          1.481,80  +0,2  1.479,08    1.488,30  +2,9 
USD/CNY           6,8172  -0,2   6,8303     6,8327  -2,5 
USD/CNH           6,8136  -0,1   6,8176     6,8316  -2,3 
USD/HKD           7,8322  +0,0   7,8302     7,8313  +0,6 
AUD/USD           0,7088  -0,1   0,7094     0,7048  +6,2 
NZD/USD           0,5868  +0,0   0,5866     0,5831  +2,0 
BTC/USD          74.448,94  +1,7 73.195,84    70.970,26 -15,1 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           96,81  -2,3   -2,27      99,08 
Brent/ICE           97,88  -1,5   -1,48      99,36 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.772,97  +0,7   33,79    4.739,18 
Silber            76,96  +1,8    1,39      75,58 
Platin           2.071,99  +0,1    1,42    2.070,56 
 
Angaben ohne Gewähr 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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April 14, 2026 00:54 ET (04:54 GMT)

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