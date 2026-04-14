Das Instrument UD9 CA57532C1005 MASON RES INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.04.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.04.2026

The instrument UD9 CA57532C1005 MASON RES INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.04.2026 and ex capital adjustment on 15.04.2026



Das Instrument I6R AU0000053373 HORIZON MINERALS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.04.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.04.2026

The instrument I6R AU0000053373 HORIZON MINERALS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.04.2026 and ex capital adjustment on 15.04.2026



Das Instrument 1P81 AU0000448102 EUROPEAN RESOURCES LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.04.2026 und ex Kapitalmassnahme am 15.04.2026

The instrument 1P81 AU0000448102 EUROPEAN RESOURCES LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.04.2026 and ex capital adjustment on 15.04.2026



Das Instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.04.2026

The instrument TM9 NO0010360019 NORAM DRILLING CO. NK 2 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.04.2026





