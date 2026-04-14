The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.04.2026
ISIN Name
LU0073680380 AXA WF-EURO SELECTION AA INVESTMENT
DE000DJ9AUE6 DZ BANK IS.A2902
DE000DJ9AH28 DZ BANK IS.A2554
DE000HLB5535 LB.HESS.THR.CARRARA04K/24
DE000DJ9AU05 DZ BANK IS.A2921
DE000HLB30P0 LB.HESS.THR.CARRARA04J/19
DE000HLB30L9 LB.HESS.THR.CA.TIL.04C/19
XS2057069093 CK HUT.G.TEL 19/26
XS1983289791 AFRICA FIN. 19/26MTN REGS
DE000A2LQK49 IN.BK.BERLIN IS S.200
XS1807495608 ERSTE GP BNK 18/26 MTN
XS1808395930 COLONIAL SFL 18/26 MTN
DE000DK05N11 DEKA FESTZINS ANL 22/26
XS1983383628 INTL FINANCE 19/26 ZO
FR001400HAC0 BPCE 23/26 MTN
DE000DW6C3R2 DZ BANK IS.A2046
USU16450BB00 EXPAND ENERGY 21/29 REGS
CH0406415304 LAENSFOERSAEK.HYP 18-26
USL21779AD28 CSN RESOUR. 19/26 REGS
LU0073680620 AXA WF-EURO SELECTION FT INVESTMENT
LU0073680463 AXA WF-EURO SELECTION AT INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.04.2026
ISIN Name
LU0073680380 AXA WF-EURO SELECTION AA INVESTMENT
DE000DJ9AUE6 DZ BANK IS.A2902
DE000DJ9AH28 DZ BANK IS.A2554
DE000HLB5535 LB.HESS.THR.CARRARA04K/24
DE000DJ9AU05 DZ BANK IS.A2921
DE000HLB30P0 LB.HESS.THR.CARRARA04J/19
DE000HLB30L9 LB.HESS.THR.CA.TIL.04C/19
XS2057069093 CK HUT.G.TEL 19/26
XS1983289791 AFRICA FIN. 19/26MTN REGS
DE000A2LQK49 IN.BK.BERLIN IS S.200
XS1807495608 ERSTE GP BNK 18/26 MTN
XS1808395930 COLONIAL SFL 18/26 MTN
DE000DK05N11 DEKA FESTZINS ANL 22/26
XS1983383628 INTL FINANCE 19/26 ZO
FR001400HAC0 BPCE 23/26 MTN
DE000DW6C3R2 DZ BANK IS.A2046
USU16450BB00 EXPAND ENERGY 21/29 REGS
CH0406415304 LAENSFOERSAEK.HYP 18-26
USL21779AD28 CSN RESOUR. 19/26 REGS
LU0073680620 AXA WF-EURO SELECTION FT INVESTMENT
LU0073680463 AXA WF-EURO SELECTION AT INVESTMENT
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