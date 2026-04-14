Star-Investorin Cathie Wood hat in der vergangenen Woche erneut bei ihren Lieblingsaktien zugeschlagen und außerdem bei zwei Titeln, die laut Aussage der Analysten mehr als 100 Prozent Kurspotenzial haben. In der vergangenen Woche zeigte sich Star-Investorin Cathie Wood wieder sehr aktiv und hat in großem Stil bei ihren beiden Lieblingsaktien Tesla und Palantir aufgestockt. Aber auch zwei andere Titel sind einen Blick wert. Cathie Wood kauft bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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