© Foto: Michael Kappeler/dpaUnd ein weiterer Analyst stuft die Aktie von Nike herab, während die Trendwende weiter auf sich warten lässt und die Zweifel der Investoren wachsen.Die Investmentbank HSBC hat ihre Bewertung für den Konzern von "Buy" auf "Hold" gesenkt und zugleich das Kursziel drastisch reduziert. Statt zuvor 90 US-Dollar traut HSBC der Aktie nun nur noch 48 US-Dollar zu. Vom Hoffnungsträger zur Bewährungsprobe Laut HSBC-Analyst Akshay Gupta habe sich die Investmentthese rund um Nike grundlegend verändert. Statt eines sicheren Turnarounds sei die Strategie nun zu einer "Show-me-Story" geworden - also einem Fall, in dem Investoren erst konkrete Ergebnisse sehen wollen, bevor sie Vertrauen zurückgewinnen. …Den vollständigen Artikel lesen
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